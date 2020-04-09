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  4. İmamoğlu’nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

İmamoğlu’nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 19:35 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na e-posta yoluyla tehdit mesajı gönderen şüpheli T.

İmamoğlu’nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi

G. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.27 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, e-posta yoluyla gönderdiği mesajda ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle 8 Nisan Çarşamba günü Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve başkentteki işlemlerinin ardından İstanbul’a götürülen şüpheli T.G. bugün adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP Etimesgut İlçe Örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin partiden ihraç edilmesi için disiplin kuruluna verileceğini bildirdi. Akıllı yaptığı yazılı açıklamada, şüphelinin seçim döneminde milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunduğunu ve parti üyesi olmadığı için o dönem üyelik kaydının yapıldığını bildirdi.

"Ancak adı geçen şahıs, Etimesgut İlçe Örgütümüz tarafından hiç tanınmadığı gibi adaylık başvurusundan sonra herhangi bir parti çalışmasına katılmadığı tespit edilmiştir" diyen Ali Hikmet Akıllı, şüphelinin partiye kayıt yaptırırken verdiği eğitimi ve çalışma hayatı ile ilgili bilgilerin de doğru olmadığının anlaşıldığını dile getirdi.

DHA / ET,HT

©️ Deutsche Welle

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