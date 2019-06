"İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yeniden göreve geleceğine inanıyoruz"

- "Fındıkta oyun yeniden başladı"

Yeni fındık sezonu için açıklanan rekolte miktarının çok yüksek olduğuna dikkati çeken Torun, bu rakamların kabul edilir olmadığını dile getirdi.

Torun, fındıkta oyunun yeniden başladığını belirterek, "Fındıkla ilgili hiçbir şey değişmedi. Her sene oynanan oyunların yeniden başladığını görüyoruz. Maalesef her sene de kaybeden üretici, kazananlar ise aynı. Biz bunu defalarca anlattık, her ortamda dile getirdik, hatta fındıkla ilgili yürüyüş yaptık ancak değişen bir şey olmadı. Hiç kimsenin de bu konuda kılı kıpırdamadı." dedi.

Fındık konusunda üreticilere büyük görevler düştüğüne işaret eden Seyit Torun, "Kendisini yok sayan iradeye karşı, mutlaka iradesini göstermek zorunda." ifadesini kullandı.