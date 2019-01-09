İmamoğlu'nun Bağcılar ziyaretleri

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Çözümleriyle, çareleriyle sürece dair en çok sözümüz Bağcılar gibi ilçelerde olacak. Güngören de bunların biri. Gerçekten küçük bir alana sıkışmış büyük bir nüfus var. Bütün rakamlarıyla beraber gerçekten burada hemşehrilerimize gerçekten çare bulunamamış." dedi.

İmamoğlu, Bağcılar Kamyon Kamyonet Otobüs Minibüs ve Şoförler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek, üyelerin yerel seçimlerde desteklerini istedi.

Bağcılar'ın önemli bir ilçe olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, "Biz İstanbul'a şu gözle bakıyoruz. Bağcılar'ın sorununu çözdüğümüz gün, İstanbul dünyanın en güzel kenti olacak. Bağcılar'da kendini kenara köşeye itilmiş olarak gören her vatandaşın derdi bizim de derdimiz." diye konuştu.

İmamoğlu, başta Bağcılar olmak üzere birçok ilçede mutsuzluk düzeyinin çok yüksek olduğunu belirterek, özellikle gençlerde büyük sorunlar olduğunu kaydetti.

İlçede işsizlik, güvenlik gibi alanlarda ciddi sorunlar olduğunu ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu: