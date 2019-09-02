İmamoğlu'nun Diyarbakır Ziyaretinin Yankıları Sürüyor

Ziyareti VOA Türkçe’ye değerlendiren, görevden alınan Diyarbakır'ın seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, vicdanların hareketlendiğini söyledi. Mızraklı, “Türkiye açısından, Türkiye'de yaşayan her yurttaş açısından, yarınların daha güvenilir ve daha kıvanç içinde olmasını istiyorsak, herkes adeta bir türlü turnusolden geçiyor. Bu minval üzere meseleye bakacak olursak gerek Sayın İmamoğlu’nun gerekse beraberindeki heyette yer alan milletvekillerinin gelişi buradaki uygulamaya karşı, bu siyasi darbeye karşı bir tutum olarak bir yanında durma biçimi olarak, buna itiraz etme biçimi olarak, şüphesiz bize kıvanç verdi. Ama bununla beraber sayın İmamoğlu aynı zamanda 23 Haziran sürecinde kısa bir kayyum döneminden sonra seçilmiş bir Belediye Başkanı olarak, halk iradesine temsilliğini yapan, hem de seçilmişlerin bu konuda uğramış oldukları bu mağduriyetler noktasında da tutum belirlemesi ve taraf olması gereken bir kişi durumundadır. Vicdan dediğimiz şey siyaseti diğer tarafında daha geniş ölçekte değerlendirilmesi gerekiyor. Adalet duygusu dediğimiz, yine siyasetçilerin, ideolojilerin, her şeyin ötesinde, herkeste ifade bulunması gereken bir durumdur. Gerek İstanbul'da yapmış olduğumuz ziyarette almış olduğumuz karşılıklar, gerek ertesinde Sayın İmamoğlu’nun Diyarbakır’a gelişi, bunlar hepsi birbirini katmerleyen süreçlerdir. Yani Türkiye'de adeta kolektif sağduyu diyebileceğimiz, vicdan diyebileceğiniz, vicdan hareketi diyebileceğimiz bir hareketlenme var artık. İtirazını yükselten, hukuk dışı duruma, özellikle antidemokratik, bana göre anayasa ihlali niteliğindeki bu tür tutumlara karşı, toplumun bir bütün olarak saf tutması yarına ilişkin umutları arttırıyor” dedi.

Mızraklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İmamoğlu için söylediği, “Bölücü terör örgütü nedeniyle görevlerinden alınan belediye başkanlarına destek veriyorlar” sözlerine de tepki gösterdi. Mızraklı, “Ülkede idarenin sahipleri her yerde, sayın İmamoğlu’nun şahsında ‘gittiler teröristlerle kol kola girdiler’ diyorlar. Ben şunu söylüyorum. Beni işaret ederek söyleyenler varsa, benim hayatım boyunca biriktirdiğim insan için insanlık için biriktirdiklerimin yüzde birini yapamamış olanların, kalkıp bana böyle yaftalar yapıştırmaları bu halkta karşılık bulmaz. Ne yaptıysak iyilik için yaptık. Özellikle o yersiz ve mesnetsiz suçlamalar, iftiralar üreterek şey edenler bunun günün birinde kamu vicdanında gün gelir hukuk önünde hesabını verirler” dedi.

Bu arada protesto gösterilerine katılan HDP’liler de İmamoğlu’nun ziyaretinden memnundu.

