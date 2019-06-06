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İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "İstedikleri kadar VIP'e almasınlar, İmamoğlu tüm Türkiye'nin kalbine girmiştir. İmamoğlu'na bütün kapılar açıktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 5 Haziran'da CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı iddialarına ilişkin, "İstedikleri kadar VIP'e almasınlar, İmamoğlu tüm Türkiye'nin kalbine girmiştir. İmamoğlu'na bütün kapılar açıktır." ifadelerini kullandı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'da Vali'nin, gelen talimatları uygulayarak VIP'ten kimin geçip geçmeyeceğiyle ilgilendiğini savundu.

VIP'ten geçişlerde İmamoğlu'na uygulanan kuralın "AK Parti ilçe başkanına bile uygulanmadığını" ileri süren Torun, şunları kaydetti:

"Ordu Valisi her şeyden önemlisi misafire saygısızlık yapmıştır. Bizde evine gelen birini kapıya kadar uğurlamak, kapılardan geçirmek adeti vardır. Kaldı ki İmamoğlu ile özel uçakta ben de olacaktım. İmamoğlu benim misafirim, bana refakat eden bir özel uçak yolcusu idi. Yanında annesi ve babası var. Vali, misafirlerimize büyük saygısızlık etmiştir.

İmamoğlu'nun Ordu, Giresun ve Trabzon bayramlaşmaları birilerini fena halde rahatsız etti. İmamoğlu'na her türlü zorluk çıkarmak gerekiyordu ve ellerinden gelen her şeyi denediler. Ordu'da VIP'e alınmamak da buna dahildir. İstedikleri kadar VIP'e almasınlar, İmamoğlu tüm Türkiye'nin kalbine girmiştir. İmamoğlu'na bütün kapılar açıktır. Şehrimizi temsil eden valinin öncelikle bunu bilmesi sonra da devlet adamlığının ne olduğunu hatırlaması gerekiyor."

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