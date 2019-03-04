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İMAMOĞLU'NUN İSTİKLAL CADDESİ TURU

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:07 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İstanbul DHA CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İstanbul DHA
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. İstiklal Caddesi'nde yürüyen İmamoğlu, CHP seçim standını da ziyaret etti. Trabzonsporlu taraftarlarla sohbet eden İmamoğlu vatandaşlarla fotoğraf çekildi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Şişli'den sonra durağı İstiklal Caddesi oldu. İmamoğlu İstiklal Caddesi'nde yürüdü, vatandaşlarla sohbet etti.

"KİMLİKLİ BİR BEYOĞLU, KİMLİKLİ BİR İSTİKLAL CADDESİ"
Ekrem İmamoğlu, caddede yürürken basın mensuplarına açıklamada bulundu. İstiklal Caddesi'nin kendi haline bırakıldığını vurgulayan İmamoğlu, "İstiklal Caddesi İstanbul'un kimlik caddesi. İstiklal Caddesi daha fazla kimlik bulmalı. Boşluğa bırakılmamalı. İnsanları yıl boyu buraya çekecek, İstanbul'un kalbi olduğunu hissettirecek aktivitelerle, festivallerle, tarihini anlatan, geçmişini hissettiren kurgularla insanların önüne servis edersiniz. Dünyanın başka bir yerindeki insan geleceği takvimi bile ona göre planlayabilir. İstiklal Caddesi, kendi haline bırakılmış. Hiçbir senaryosu yok. İstiklal Caddesi'nin yüzyıllardır biriktirdiği bir kimliği var. Siz onu koruyacaksınız. Ona göre özel alanlar yaratacaksınız. Bizim projemiz bu. Kimlikli bir Beyoğlu, kimlikli bir İstiklal Caddesi" dedi.

TULUM DİNLEDİ, TARAFTARLARLA KONUŞTU
Ekrem İmamoğlu caddede tulum çalan bir kişinin yanına gitti. İmamoğlu daha sonra caddede yürüyen Trabzonspor taraftarları ile sohbet etti. İmamoğlu CHP seçim standını da ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun caddede yürümesi
-İmamoğlu'nun açıklamaları
-CHP standını ziyaret etmesi
-Tulum çalan kişinin yanına gitmesi
-Trabzonsporlu taraftarlarla sohbet etmesi
-Vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi
-Genel ve detaylar

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