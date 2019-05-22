İmamoğlu’nun Kampanyasında 'İsraf' Öne Çıkacak

“Günün karanlık saatleri şafaktan öncedir. Emaneti haksızca elimizden aldılar. Herkes duysun, 23 Haziran'da emanetimizi almaya geliyoruz. Yine başaracağız, yine kazanacağız, her şey çok güzel olacak.”
Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Seçimleri’nin startını verdiği konuşmasını bu sözlerle tamamlarken Hilton Bomonti Oteli’nin konferansa salonunu dolduran CHP’liler onu ayakta alkışlıyordu.
31 Mart öncesi mutedil bir kampanya yürüten ve polemiklerden kaçınan İmamoğlu, Anadolu Ajansı’nın sonuçlarla ilgili veri akışını kestiği seçim gecesinde başlattığı sert muhalefete bugün de devam etti.
Kampanya sloganı olarak “İmamoğlu varsa umut var” ve “Her şey çok güzel olacak”ı seçen Millet İttifakı’nın adayı, “Rakibim seçimi kaybettiği halde tüm İstanbul’un ‘gönül belediyeciliği kazandı’ afişleriyle donatılmasına, bir ay boyunca şehrin her köşesinde asılı kalmasına emir vererek direndi. Bunlarınki öyle bir direnç ki, sanki geçici bir görevi, geçici bir makamı değil de, mallarını mülklerini kaybetmişler. Seçim sonucunu kabullenmemek için üretilen yalanların, bahanelerin haddi hesabı yok. Aynı sandıktan, aynı zarftan çıkan 4 oy pusulasından yalnızca 1'inin geçersiz sayılması gibi bir saçmalığa açıklama bulmak için atmadıkları takla kalmadı. İddialarına kimse inanmıyor. Kendileri bile inanmıyor, sadece 4 yaşındaki çocuklar kanıyor. O yüzden 4 yaşındaki masum çocukların zihnini kirletip, ‘çaldılar’ diye kampanya yaptırıyorlar” dedi.
İmamoğlu çocukların siyasete alet edildiği eleştirisini yaparken sosyal medyada paylaşılan çocukların videolarından alınan fotoğraflar mozaiklenmiş olarak sahnedeki dev ekranlara yansıtıldı.
“İsraf düzeni, bir avuç insan için var”
Son dönemde çıktığı televizyon programlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan israfı anlatan İmamoğlu’nun bugünkü konuşmasına bakıldığında 23 Haziran Seçimleri’nde stratejini israf ve ekonomik kriz üzerine kuracağı anlaşılıyor.
İmamoğlu, bunu yaparken Adalet ve Kalkınma Partisi’nin içinden çıktığı Milli Görüş geleneğinin yıllardır kullandığı “adil düzen” kavramına sık sık gönderme yapacağı görülüyor.
Zira Millet İttifakı adayı, “Bu düzen sadece bir avuç insan için var. Sadece o küçük mutlu azınlığın çıkarına tüm İstanbul Belediyesi’ni kullanıyor. O kaynakları paylaşanlar arsızlaşıyorlar; ülkede bir gerilim havası hakim olsun ve kendi menfaatleri sürsün diye uğraşıyor, İstanbul’un ekonomik ve çevresel tüm kaynaklarını talan ediyor. Bu bozuk düzen gün geliyor ananızın ak sütü gibi helal olan mazbatanızı elinizden alıyor. Gün geliyor ihale yolsuzlukları olarak karşımıza çıkıyor. Bu israf düzeni öyle bir yayılmış ki her alanda çıkıyor karşımıza.. İsraf düzeni, o düzeni kuranların kendilerine yakın gördükleri derneklere, vakıflara, aktardıkları yüzlerce milyon liralık mülk olarak kendini gösteriyor. Bu düzen değişmedikçe, bu düzen halkın emrine girmedikçe, bu milletin yüzü gülmeyecek. İstanbul ve Türkiye, krizlerden krizlere yuvarlanacak. Dövizi kimse tutamayacak. işsizliğe çare bulunamayacak. Çocuklarımız için bu ülkede umut kalmayacak” dedi.
İmamoğlu, Sayıştay’ın raporlarına göre son beş yılda İBB’nin borcunun 4,5 kat artarak 6 milyar liradan 27,5 milyar TL’ye, yıllık faiz yükünün 8 kat artarak 149 milyon liradan 1 milyar 155 milyon TL’ye, bütçe açığının da 20 kat artarak 216 milyondan 4 milyara fırladığını dile getirdi.
İmamoğlu’ndan yoksullara ücretsiz su, süt, ekmek ve 13 bin TL’ye yardım vaadi
Konuşması boyunca artık kampanya sloganı haline gelen “her şey çok güzel” cümlesini sıkça tekrarlayan CHP adayı, İstanbullular için vaatlerini de ortaya koydu.
“Gelir ve gider bütçemizi akılcı ve etkili politikalarla yönetecek, yılda 5 milyarlık yeni kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kazandıracağız. Aile geçim destek paketlerimizle ihtiyacı olan ailelerimize yılda 6.000 ile 13.000 lira arası yardımda bulunacağız. Hiç geliri olmayan ya da açlık sınırında yaşamaya mahkum edilen her aile halk-ekmek ve halk-süt satış noktalarından ücretsiz ekmek, süt alabilecek. Damacana su ücretsiz dağıtılacak. Tüm bunlar istanbul belediyesi bütçesinin ne kadarlık bir rakamına tekabül ediyor biliyor musunuz? Yalnızca %1,9’una.”
Başkaları gibi “bir yerlerden” değil halktan talimat alarak görev yapacağını belirten İmamoğlu, asla particilik yapmayacağını ifade etti.
Törende CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu yan yana oturarak işbirliğinin kesintisiz devam edeceği mesajını verirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte birçok CHP’li belediye başkanı da toplantıda yer aldı.
İmamoğlu, toplantı sonrası belediye başkanlarıyla bir toplantı yaparak hemşehri dernekleri aracılığıyla kampanyaya destek vermelerini istedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum