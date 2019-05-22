İmamoğlu’nun Kampanyasında 'İsraf' Öne Çıkacak

“Günün karanlık saatleri şafaktan öncedir. Emaneti haksızca elimizden aldılar. Herkes duysun, 23 Haziran'da emanetimizi almaya geliyoruz. Yine başaracağız, yine kazanacağız, her şey çok güzel olacak.”

Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Seçimleri’nin startını verdiği konuşmasını bu sözlerle tamamlarken Hilton Bomonti Oteli’nin konferansa salonunu dolduran CHP’liler onu ayakta alkışlıyordu.

31 Mart öncesi mutedil bir kampanya yürüten ve polemiklerden kaçınan İmamoğlu, Anadolu Ajansı’nın sonuçlarla ilgili veri akışını kestiği seçim gecesinde başlattığı sert muhalefete bugün de devam etti.

Kampanya sloganı olarak “İmamoğlu varsa umut var” ve “Her şey çok güzel olacak”ı seçen Millet İttifakı’nın adayı, “Rakibim seçimi kaybettiği halde tüm İstanbul’un ‘gönül belediyeciliği kazandı’ afişleriyle donatılmasına, bir ay boyunca şehrin her köşesinde asılı kalmasına emir vererek direndi. Bunlarınki öyle bir direnç ki, sanki geçici bir görevi, geçici bir makamı değil de, mallarını mülklerini kaybetmişler. Seçim sonucunu kabullenmemek için üretilen yalanların, bahanelerin haddi hesabı yok. Aynı sandıktan, aynı zarftan çıkan 4 oy pusulasından yalnızca 1'inin geçersiz sayılması gibi bir saçmalığa açıklama bulmak için atmadıkları takla kalmadı. İddialarına kimse inanmıyor. Kendileri bile inanmıyor, sadece 4 yaşındaki çocuklar kanıyor. O yüzden 4 yaşındaki masum çocukların zihnini kirletip, ‘çaldılar’ diye kampanya yaptırıyorlar” dedi.