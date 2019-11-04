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İmamoğlu'nun korumaları ile vatandaş arasında tartışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde trafikte tartıştıkları sürücüye müdahale ettikleri iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, emniyette ifade verdi - Biri polis olmak üzere iki güvenlik görevlisi ile tartıştıkları vatandaş, birbirlerinden şikayetçi oldu

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde, trafikte tartıştıkları başka bir araç sürücüsüne müdahale ettikleri iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları, emniyette ifade verdi.

Alınan bilgiye göre, İmamoğlu'nun koruma ekibinde yer alan biri polis iki güvenlik görevlisi ile Beylikdüzü'nde seyir halindeyken başka bir araçta bulunan S.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.A'nın kullandığı otomobilin aynası diğer aracın aynasına çarptı.

Bunun üzerine Gürpınar Mahallesi'nde eşinin de içinde bulunduğu aracı durduran S.A. ile güvenlik görevlilerinin tartışması burada devam etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı.

S.A. ile diğer iki güvenlik güvenlik görevlisi, Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliğinde ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı.

Taraflar emniyetteki ifadesinde, birbirlerinden şikayetçi oldu.

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Beylikdüzü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışma

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