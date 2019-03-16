İmamoğlu’nun pazar gezisi mitinge dönüştü

İstanbul Maltepe’de seçim turuna çıkan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun pazar gezisi adeta mitinge dönüştü. Birbirinden renkli anlara sahne olan pazar gezisinde bir vatandaş İmamoğlu’nun yanına yaklaşarak, "Hayatımda ilk defa bir siyasinin elini tutup, öptüm" diyerek destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Bağcılar ve Avcılar’da başlattığı seçim turuna Maltepe’de devam etti. İlçede ilk olarak kanaat önderleriyle bir araya gelen İmamoğlu, sonrasında ise Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, projelerini anlatarak seçime yönelik destek istedi. Törenin ardından seçim otobüsüyle esnaf ve vatandaşları selamlayan İmamoğlu, ilçedeki bir pazar alanına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Vatandaştan İmamoğlu’na: "Hayatımda ilk defa bir siyasinin elini tuttum"

Zümrütevler Mahallesi’ndeki semt pazarına giren İmamoğlu, sevgi gösterileriyle karşılandı. Başkan adayını görmek isteyen vatandaşlar, sohbet etmek ve fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Zaman zaman yoğunluk nedeniyle yürümekte güçlük çeken İmamoğlu, gezi sırasında tezgahların arkasına geçerek pazarcı esnafıyla sohbet etti. Pazar gezisi sırasında bir vatandaş İmamoğlu’nun yanına gelerek, ‘Hayatımda ilk defa bir siyasinin elini tuttum ve öptüm, hayırlı uğurlu olsun’ diyerek destek verirken, İmamoğlu ise vatandaşa, ‘Teşekkür ederim’ diye karşılık verdi.