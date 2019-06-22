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İmamoğlu’nun seçim mitinglerinde kullandığı parça mahkemelik oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim mitinglerinde kullandığı “Ekrem başkan geliyor engelleri aşa aşa, askerlerin yetişti Mustafa Kemal Paşa” isimli seçim şarkısının hazırlayanı Trabzonlu sanatçı Tuncay Gargar, kendisine hiçbir ücret ödenmediği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.Gargar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul İl Başkanlığı’ndan kendisini arayan bir partili tarafından Ekrem İmamoğlu’na bir parça yapılmasını istediğini kendisinin de “Ekrem başkan geliyor engelleri aşa aşa, askerlerin yetişti Mustafa Kemal Paşa” isimli parçanın sözlerini yazdığını belirterek karşılığında kendisine hiçbir bedel ödenmediği gerekçesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İl Başkanı’ndan şikayetçi olduğunu belirtti.Ekrem İmamoğlu’na yazdığı seçim şarkısı nedeniyle Almanya konserleri dahil bir çok organizasyonunun da iptal edildiğini belirten Gargar, “Trabzon Çaykaralıyım.

İmamoğlu’nun seçim mitinglerinde kullandığı parça mahkemelik oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim mitinglerinde kullandığı “Ekrem başkan geliyor engelleri aşa aşa, askerlerin yetişti Mustafa Kemal Paşa” isimli seçim şarkısının hazırlayanı Trabzonlu sanatçı Tuncay Gargar, kendisine hiçbir ücret ödenmediği gerekçesiyle savcılığa başvurdu.
Gargar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul İl Başkanlığı’ndan kendisini arayan bir partili tarafından Ekrem İmamoğlu’na bir parça yapılmasını istediğini kendisinin de “Ekrem başkan geliyor engelleri aşa aşa, askerlerin yetişti Mustafa Kemal Paşa” isimli parçanın sözlerini yazdığını belirterek karşılığında kendisine hiçbir bedel ödenmediği gerekçesiyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek CHP İstanbul İl Başkanlığı ve İl Başkanı’ndan şikayetçi olduğunu belirtti.
Ekrem İmamoğlu’na yazdığı seçim şarkısı nedeniyle Almanya konserleri dahil bir çok organizasyonunun da iptal edildiğini belirten Gargar, “Trabzon Çaykaralıyım. 1998 yılından beri müzik işiyle uğraşıyorum. İki üç tane albümüm 4-5 tane de klibim var. Beni sosyal medyadan tanıyan bir ağabeyimiz ’Ekrem İmamoğlu’na bir türkü yapalım’ dedi. Ben kesinlikle partici bir insan değilim. Bana ulaştılar, ben de ’Ekrem İmamoğlu Trabzonludur, yaparım’ dedim. Particiliğe kesinlikle girmedim girmem de. Seçim türküsü parçasını yaptık ve teslim ettik. Ekrem İmamoğlu Trabzon’a geldiği zaman yanına gitmek istedim ancak yanaşamadım. Ekrem İmamoğlu’nun danışmanına kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. ’Bana sorun nedir?’ dedi. Ben de ’parçayı yapan kişiyim’ dedim. Hangi parça deyince ben de o an çalan parçayı işaret ettim. Bana ’hoş geldiniz Ekrem bey şu anda dolu biz sizi arayacağız, bizden istediğiniz nedir?’ diye sordu. Ben de seçim türküsü yaptık ancak bunun bir bedeli olduğunu söyledik. O da bize ulaşacağını söyledi. O günden beri bana kimse ulaşmadı. Milletin hakkını yemeyin. Suç duyurusunda bulundum. Ben hakkımı arıyorum. Trabzon Başsavcılığı’na şikâyette bulundum. Ben mağdur oldum. Benim tüm düğünlerim, Almanya konserim iptal oldu. Benim çoluk çocuğumun rızkını kimse yiyemez. Herkesi aramama rağmen bana dönüş yapılmadı. Telefonlarıma dahi bakmadılar. Benim hakkımı yiyen İstanbullular’ın da hakkını yer. Türkü yaptığım parti benim paramı ödesin” dedi.

İmamoğlu’ndan atma Türkü ile parasını istedi
İmamoğlu’ndan parasını alamadığı için kısa bir atma türkü yapan Gargar, “Yollarsan paramızı odur sana yakışan odur sana yakışan. Ekrem senin yüzünden bir aile perişan bir aile perişan. Duyuldu İstanbul’da, ha bu Tuncay’ın şanı, yolla o parayı öyledir yakışanı" diyerek hakkını istedi.
"Benim hakkımı yiyen CHP, Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi var mı yok mu onu da bilmiyorum?" diyen Gargar "Ben buradan kendisine sesleniyorum. Benim mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Almanya’da dört tane işim iptal oldu. Trabzon’da 40 tane düğünüm iptal oldu. Yaz boyunca ne yapacağım. Her yaz 50 düğün yapıyordum, şimdi 40 tanesi iptal oldu. Ne ile geçineceğim. Onlar hep kendilerini düşünüyor. Benim sesimi lütfen duysunlar. Ben hakkımı arıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığından ve il başkanı hakkında şikayetçi
Tuncay Gargar, Trabzon Başsavcılığına verdiği ifadede CHP İstanbul İl Başkanlığı ve il başkanı hakkında şikayetçi olduğunu belirterek” Partiden herhangi bir kimse benimle temasa geçmedi. Ancak buna rağmen bütün mitinglerde ‘Ekrem başkan geliyor, engelleri aşa aşa, askerlerin yetişti Mustafa Kemal Paşa’ şeklinde başlayan şarkımı kullanıyorlar. Bu şarkının sözleri bana aittir. Müziği ise anonimdir. Bu eserin herhangi bir yerde tescilini yaptırmadım. Şarkının kullanılması konusunda da herhangi bir kimseyle sözleşme yapmadım. Tarafıma ücret ödenmediği için mağdurum. Benim şarkımı CHP İstanbul İl Başkanlığı dağıtmıştır. Bu nedenle eserimi ücretini ödemeden kullanan CHP İstanbul İl Başkanlığından ve il başkanından şikâyetçiyim” diye konuştu.

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