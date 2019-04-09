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"İmamoğlu'nun tehdit dilini kınıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan: - "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun daha başkan bile seçilmeden yaptığı tehditler bizleri endişelendirmektedir" - "İmamoğlu'nun bu tehdit dilini 320 Anadolu medyası adına kınadığımızı, medya kuruluşları olarak bir özür beklediğimizi ifade ediyoruz"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun daha başkan bile seçilmeden yaptığı tehditler bizleri endişelendirmektedir. İmamoğlu'nun bu tehdit dilini 320 Anadolu medyası adına kınadığımızı, medya kuruluşları olarak bir özür beklediğimizi ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Burhan, yazılı açıklamasında, İmamoğlu'nun Kartal'daki konuşmasında bazı medya kurumlarını ve kurumların sahibi aileleri "tehditvari" sözlerle hedef gösterdiğini belirtti.

İmamoğlu'nun medya camiası için "skandal" ifadeler kullandığını aktaran Burhan, şunları kaydetti:

"İmamoğlu, 'Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim' demiştir. İmamoğlu, bu sözleriyle neyi kastetmek istemiştir? Göreve gelirse bu medya kuruluşlarını kapatmak mı istemektedir? Ambargo mu uygulayacaktır? İmamoğlu'nun daha başkan bile seçilmeden yaptığı tehditler bizleri endişelendirmektedir. Ekrem İmamoğlu'nun bu tehdit dilini 320 Anadolu medyası adına kınadığımızı ifade ediyor, medya kuruluşları olarak bir özür beklediğimizi ifade ediyoruz."

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Anadolu Yayıncılar Derneği Sinan Burhan

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