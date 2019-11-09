İmamoğlu'yla Merkel'in 30. Yıldönümünde Berlin'de Duvar Sohbeti

Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıldönümü nedeniyle Almanya'da bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi. Duvarı Anma Anıtı ve Müzesi’nin bulunduğu ve bir zamanlar tam ortasından duvarla bölünmüs olan Bernauer Caddesi’nde düzenlenen resmi törende konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, duvarın yıkılmasında Doğu Avrupa ülkelerinin büyük payı olduğunu söyledi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’nın katıldığı törende Steinmeier, "Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya halkının özgürlük için gösterdikleri istek ve cesaret olmasaydı, bu barışçıl devrim ve Almanya'nın birleşmesi mümkün olmazdı" dedi.

Merkel: "Alman tarihinin kader günü"

Başbakan Angela Merkel yaptığı konuşmada, 9 Kasım’ı Alman tarihinin ‘kader günü’ olarak tanımladı. Nazi döneminde 9 Kasım 1938’de Almanya'daki Yahudilere yönelik kanlı saldırıların olduğu ‘Kristal Gece’ olayını anımsatan Merkel, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ise Almanların en mutlu anlarından birini oluşturduğunu söyledi. Her iki tarihi olaydan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Merkel, Almanya’da nefret, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığına yer olmadığını söyledi.