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İmamoğlu'yla Merkel'in 30. Yıldönümünde Berlin'de Duvar Sohbeti

09.11.2019 19:59 | Son Güncelleme

Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıldönümü nedeniyle bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı

İmamoğlu'yla Merkel'in 30. Yıldönümünde Berlin'de Duvar Sohbeti

Soğuk Savaş’ın sembolü Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıldönümü nedeniyle Almanya'da bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi. Duvarı Anma Anıtı ve Müzesi’nin bulunduğu ve bir zamanlar tam ortasından duvarla bölünmüs olan Bernauer Caddesi’nde düzenlenen resmi törende konuşan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, duvarın yıkılmasında Doğu Avrupa ülkelerinin büyük payı olduğunu söyledi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’nın katıldığı törende Steinmeier, "Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya halkının özgürlük için gösterdikleri istek ve cesaret olmasaydı, bu barışçıl devrim ve Almanya'nın birleşmesi mümkün olmazdı" dedi.

Merkel: "Alman tarihinin kader günü"

Başbakan Angela Merkel yaptığı konuşmada, 9 Kasım’ı Alman tarihinin ‘kader günü’ olarak tanımladı. Nazi döneminde 9 Kasım 1938’de Almanya'daki Yahudilere yönelik kanlı saldırıların olduğu ‘Kristal Gece’ olayını anımsatan Merkel, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ise Almanların en mutlu anlarından birini oluşturduğunu söyledi. Her iki tarihi olaydan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Merkel, Almanya’da nefret, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığına yer olmadığını söyledi.

Törenler için Berlin'e gelen İmamoğlu'nun temasları

Utanç Duvarı olarak hafızalara kazınan Berlin Duvarı’nın açılışını kutlamak için gerçekleşen resmi programa davet edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Merkel’le bir süre sohbet ettiği gözlemlendi. İmamoğlu, tören sonrasında sosyal medya hesaplarından, "Berlin Duvarı’nın yıkılışı sebebiyle yapılan etkinlikte Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile sohbet ettik. Merkel’in tebriğini demokrasi sınavını başarıyla geçen şehrimiz adına aldım. Kendisine 16 milyon İstanbullunun selamını ilettim ve İstanbul’a davet ettim" şeklinde bir mesaj attı. Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıldönümü törenlerine katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Perşembe akşamından bu yana İmamoğlu, dün Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz’le, bugün de Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la bir araya geldi. Her iki görüşmede basına kapalı olarak gerçekleşti ve ardından açıklama yapılmadı.

İmamoğlu: "Dünyada yıkılacak çok duvar var"

Öte yandan Türk-Alman Dostluk Federasyonu (TDF) tarafından geleneksel olarak verilen "Kybele Dostluk Ödülü", İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi. Dün akşam düzenlenen ödül töreninde, İmamoğlu'na ödülünü, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff sundu. Konuşmasında, Berlin Duvarı yıkıldığında, 18 yaşında olduğuna işaret eden İmamoğlu, "O günden bugüne 30 yıl geçtikten sonra şunu unutmayalım ki bu ortak mücadele devam ediyor. İnsanların mutluluğu için devam ediyor. Özgürlüğü için devam ediyor. İyi ki Berlin'deki duvar yıkılmış, ama tahmin ediyorum dünyada bu anlamda yıkılacak daha çok duvar var" şeklinde konuştu.

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yıldönümü törenleri akşam saatlerinde Berlin’in dünyaca ünlü Brandenburg Kapısı önünde düzenlenecek konser ve havai fişek gösterisiyle son bulacak.

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