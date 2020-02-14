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İman bebek, soğukta gözleri açık can vermiş

DÜNYA HABERLERİ  | 14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme

Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle evsiz kalan ve sığındıkları Türkiye sınırındaki kamp bölgesinde soğuktan ölen 1,5 yaşındaki İman Ahmed Leyla'nın, gözleri açık can verdiği ortaya çıktı.

İman bebek, soğukta gözleri açık can vermiş

İman bebek, İdlib'den göç ederek Afrin'in güneybatısındaki bir geçici barınma alanında camsız bir barakada kalan ailesi tarafından dün sabah Afrin Şifa Hastanesi'ne getirilmişti.

Ancak 1,5 yaşındaki İman bebeğin hastaneye geldiğinde kalbinin durduğu anlaşılmıştı.

Afrin Şifa Hastanesi'nin, AA ile paylaştığı ve bebeğin ölümünden sonra çekildiğini bildirdiği fotoğrafta, İman'ın gözlerinin açık olduğu görülürken, bir elin, fotoğraf çekimi için küçük bebeğin bedenini doğrulttuğu fark ediliyor.

Hastanenin ölüm raporunda, yalnızca 4,5 kilogram olan İman bebeğin şiddetli soğuk algınlığı sonucu nefesinin kesilip kalbinin durduğu, beslenme yetersizliği çektiği ve aynı zamanda "serebellar atrofi" (beyincik hacim küçülmesi) hastalığıyla da mücadele ettiği belirtilmişti.

Ailenin, Rusya ve rejim saldırılarında tahliye edilen başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinden 2018'de İdlib'e göç ettiği, bombardımanlar nedeniyle burada birkaç kez yer değiştirdikten sonra Suriye-Türkiye sınırı yakınlarında Afrin kırsalına kaçtığı öğrenilmişti.

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yoğun saldırıları sonucu Ocak 2019'dan bu yana yaklaşık 1,8 milyon sivil Türkiye-Suriye sınırı yakınlarına göç etmişti.

Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

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