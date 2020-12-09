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Iman Casablanca'den ilginç itiraf! 'Sapyoseksüelim'

09.12.2020 16:02 | Son Güncelleme:
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Aşk hayatı ile ilgili konuşan ünlü model Iman Casablanca, kendisini en çok zekanın etkilediğini ve sapyoseksüel olduğunu ifade etti. Casablanca, "Aşık olduğumda fazla romantik oluyorum. Çok ilgileniyorum sevdiğim insanla ve çok fedakârlık yapıyorum. Her şeyi bırakıp, o insana konsantre oluyorum ve onun için şu anda aşık olmayı hiç istemem" dedi.

Faslı model Iman Casablanca, aşk hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Iman Casablanca

BeStyle Dergisi'ne konuşan Casablanca, kendisini en çok zekanın etkilediğini ve sapyoseksüel olduğunu belirtti.
Aşık olduğunda her şeyi bıraktığını ifade eden Iman Casablanca, çok duygusal ve romantik biri olduğunu dile getirdi.
Samimi açıklamalarda bulunan ünlü model, konuyla ilgili şunları söyledi: Aşık olduğumda fazla romantik oluyorum. Güzel sözcükler kullanmaya başlıyorum. Çok ilgileniyorum sevdiğim insanla ve çok fedakârlık yapıyorum.
Bazen fedakârlığın dozunu kaçırıyorum hatta. Her şeyi bırakıp, o insana konsantre oluyorum ve onun için şu anda aşık olmayı hiç istemem.

Sapyoseksüel nedir?

Sapyoseksüel nedir?
Sapyoseksüel kelimesi, zeki kişilere ilgi duyanları tanımlar. Dış güzellikten ya da fiziksel görüntüden ziyade, entelektüellik ve akıl, zeka gibi kriterlerinden etkilenen insanları ifade eder. Özetlemek gerekirse 'beyin' aşkıdır.
Zeka, espri yeteneği, mizah anlayışı gibi öğeler sapyoseksüeller için önemli kriterler. Bir sapyoseksüel, fotoğrafınızdan ziyade cümleleri nasıl kurduğunuza, kendinizi nasıl ifade ettiğinize daha çok dikkat eder. Dil bilgisi kurallarına uyup uymamanız sapyoseksüel birinin dikkatinden kaçmaz.
Sapyoseksüellerin standart ikili ilişki anlayışları yoktur ve toplumsal olaylara farklı açılardan bakarlar. Toplumsal kalıpların içinde olmayı, kategorize edilmeyi kabullenmezler. Sapyoseksüellerin en önem verdiği şeylerden biri de, özgüvendir. Bu kişiler, karşılarındakilerin bilgi ve birikimlerini surat ifadesinde, mimiklerinde ve özgüven dolu bakışlarında görmek isterler.
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