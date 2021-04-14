Iman Elbani'den aşk dolu Murat Yıldırım paylaşımı

Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım 42 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun 2016 yılında evlendiği eşi Iman Elbani, Instagram hesabından yaptığı aşk dolu bir paylaşımla kocasının doğum gününü kutladı.

IMAN ELBANİ: "İYİ Kİ SENİ BULDUM"

Adeta mutluluklarını gözler önüne seren Elbani, eşine, "Kalp atışım, göz nurum... İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum" sözleriyle seslendi.

Ünlü oyuncu ise, Iman Elbani'ye "Her şeyim" şeklinde karşılık verdi.

MURAT YILDIRIM KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI

Murat Yıldırım, koronavirüse yakalanmıştı. Twitter hesabından açıklamada bulunan Yıldırım, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.

41 yaşındaki oyuncu, "Bir yıllık bir kovalamanın ardından evet, Covid beni de yakaladı. 5. günündeyim... Daha iyiyim, çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Murat Yıldırım, kısa sürede sağlığına kavuşmuştu.



