İmar affı düzenlemesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İmar affının da yer aldığı "torba" kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Peki İmar affı nedir? İmar barışı 2022 çıkacak mı, kimleri kapsıyor, şartları neler? Detaylar haberimizde...

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir.

İmar affının bir diğer adı imar barışıdır.

İmar affı (imar barışı) ilk kez 1984'de çıkarıldı.

Affın amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmektir.

İMAR BARIŞI 2022 ÇIKACAK MI?

İmar barışı (imar affı) ile ilgili imar henüz bir güncel gelişme bulunmamaktadır.

İmar Kanunu'nda yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2022'ye dek yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen ya da alınmayan yapılara geçici olarak elektrik ve/veya su aboneliğinin yapılabilmesi imkanı da veriliyor.

Konuya ilişkin güncel bir gelişme olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

