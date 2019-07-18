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İmar affından sonra mimar ve mühendisler de af istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 13:08 | Son Güncelleme

KONYA Yapı Denetimi Derneği Başkanı Mimar Selman Baş,  projelerde sonradan yapılan değişiklikler nedeniyle yapı denetimi şirketlerindeki binlerce mimar ve mühendisin, 'Yapı Denetim Kanunu'na' aykırılık nedeniyle 6 aydan 3 yıla kadar yargılandığını belirtti.

İmar affından sonra mimar ve mühendisler de af istiyor

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- KONYA Yapı Denetimi Derneği Başkanı Mimar Selman Baş, projelerde sonradan yapılan değişiklikler nedeniyle yapı denetimi şirketlerindeki binlerce mimar ve mühendisin, 'Yapı Denetim Kanunu'na' aykırılık nedeniyle 6 aydan 3 yıla kadar yargılandığını belirtti. Baş, 'İmar Barışı' adı altında yapılan af kapsamına yapı denetiminde mağdur olan mimar ve mühendislerin de alınmasını gerektiğini belirterek, ''Devletimizin bu konuda yapması gereken unsur, bir an önce yapı denetimde çalışan mimar ve mühendis arkadaşımızın durumunu imar affına dahil ettirmektir'' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılara 'Yapı Kayıt Belgesi' almak için İmar Barışı gerçekleştirdi. Konya Yapı Denetim Derneği Başkanı Selman Baş da, yapı denetim şirketlerinde çalışan ve projelerdeki değişiklikler nedeniyle İmar Kanunu'na aykırılık gerekçesiyle yargılanan mimar ve mühendislerin mağdur olduğunu belirtti.
İMAR BARIŞI KAPSAMINA ALINMASI İSTENİYOR
Bunların da af kapsamına alınmasını isteyen Baş, şunları söyledi:
''Devlet, olması gereken bir şey yaptı, imar affını gündeme getirdi ve imar affı çıktı. Bunun yanında yapı denetiminde çalışan binlerce mimar ve mühendis hakkında yapılması gereken bir şey vardı, onu yapmadılar. Hiç ruhsatı olmadan, hiç imar izni almadan, hiç projesi gelmeden, devlet nezdinde varlığı belli olmayan yapılar, iskan almışken, barışa tabi tutulmuşken, bu tip yapılara kesilen cezalar affedilmişken; yapı denetim camiasında herşeyiyle ruhsatı alınmış, projesi yapılmış, ufak tefek değişiklikler nedeniyle de olsa projeye aykırılık gerekçesiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu kadar mimar ve mühendis hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Yargı sürecinde devam eden binlerce mimar ve mühendisin hala mağduriyetine vesile olmaktadır. ''
Mimar ve mühendislerin mağdur olma nedeninin sistemsel hatadan kaynaklandığını öne süren Baş, ''Türkiye Cumhuriyeti'nde binleri bulan rakamlarla mimar ve mühendis suçlu olamaz. Mümkün değil. Burada sistemsel hatanın varlığının ivedi olarak görülmesi lazım. Şu an, yapı denetim camiasında çalışan ve yargısı süren binlerce mimar ve mühendis var. Devletimizin bu konuda yapması gereken unsur, bir önce yapı denetimde çalışan mimar ve mühendis arkadaşımızın durumunu imar affına dahil ettirmektir. O zaman biraz adaletten bahsedebiliriz'' diye konuştu.
'CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT ETMEYEN DEĞİŞİKLİKLER'
Bu sorunun İmar Kanunu'ndaki tanımsal ve bürokratik işlem nedeniyle meydana geldiğini ifade eden Baş,'' İmar Kanunu'nda onaylı projesine göre yapılmış her türlü farklı imalat, aykırı imalat olarak telakki ediliyor. Bu durumda her türlü farklı imalatı, aykırı olarak telakki ederseniz, Türkiye Cumhuriyeti'nde masum bir mühendis ve mimar bulamazsınız. Çünkü, 2 yıl önce onaylanan projenin, inşaatının devamı sırasında projeye birebir uyulması mümkün değil. Bu Türkiye ve inşaat hayatına aykırıdır. Bi zde mimarın ilk çizdiği proje son durum projesi gibi değerlendiriliyor. Bu projeler onaylanırken daha zaten değişikliğe muhtaç olarak hazırlanmış oluyor. İnşaat başladıktan sonra ihtiyaca ve duruma göre ufak tefek değişiklikler, aykırılık olarak görüldüğü için suç olarak görünüyor. Ne açıdan bakarsanız bakın, mimar ve mühendis sayısı 10 bini buluyorsa burada bir hata vardır. Devletin bu hatayı gidermek için mevzuat üzerinde revizeleri yapması gerekiyor'' dedi. Baş, yapı denetim şirketlerinde çalışan mimar ve mühendislerin yargılanmalarına neden olan projelerdeki değişikliklerin can ve mal güvenliğini tehdit etmeyen değişiklikler olduğunu kaydederek, ''Çünkü bu projelere ait binalar kullanılıyor. Binalar hakkında herhangi bir mühürleme ve yıkılma işlemi yapılmıyor. Çünkü can ve mal güvenliğini tehdit etmiyor'' diye konuştu.
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