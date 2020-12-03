İmar barışı depremle mücadeleyi nasıl etkiliyor?

İzmir'de imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi verilen binalardan depremde etkilenenlere ilişkin soruya yanıt veren Can, " İzmir için söylüyorum, şu an yaptığımız çalışmalara göre acil yıkılacak yapıların içerisinde yapı kayıtlı olanların sayısı dört tane, yıkık olan yapılardan iki tanesi yapı kayıtlı, ağır hasarlı olarak tespit edilen yapılardan ise 36 tanesi yapı kayıt belgeli." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, TBMM'de kurulan Deprem Araştırma Komisyonu toplantısında konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye'de binaların nasıl ruhsat aldığı, depremlere dayanıklılığının ölçüldüğü ve denetimlerinin yapıldığı tartışmalarında imar affı öne çıkan mevzulardan biri.

İmar affı, İzmir depreminde yıkılan ya da hasar gören binaların sağlam olmadığına yönelik uzmanlardan gelen açıklamalar ile tekrar gündeme geldi.

Kurulun yaptığı saha gözlemlerinde, İzmir Bayraklı'da yıkıma uğrayan ve ağır hasar alan binaların genellikle 8 kat mertebesinde olduğu ve yıkılan 12 binanın ruhsat tarihinin 1999 öncesine ait olduğu tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019 yılında yaptığı açıklamada, "İmar affı binanın sağlam olduğunu göstermiyor" demişti.

Bu yasayla İzmir'de en az 672 bin bina imar barışından yararlandı.

İmar affının toplumun sağlıklı ve güvenli bir konutta yaşamasını belirsizliğe soktuğunu söyleyen Yüzgeç, "İmar affı verilen binaların mühendislik kontrolünden geçirilmesi gerekmekte. Aksi takdirde bu topluma karşı yapılan en büyük kötülük olur" diyor:

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Taner Yüzgeç, bir binanın depreme karşı riskli olup olmadığını belirleme görevinin devlete ait olduğunu söylüyor.

Vatandaşlar binaların iyileştirilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne yönlendirildi.

Buna göre analiz edilen yapıların yüzde 57'si çok riskli çıktı, sadece yüzde 5'i 'risksiz yapı' olarak değerlendirildi.

Bu yapılardan önemli bir kısmının kooperatif olarak inşa edildiğine, yapımlarının yıllarca sürdüğüne ve ruhsat bilgilerinde yapı ruhsatı ile yapı kullanma tarihleri arasındaki uzun süreye dikkat çekildi.

Yıkılan binanın beş katının ruhsatlı olduğu, ancak üç katının kaçak inşa edildiği ve imar affından faydalandığı ortaya çıktı.

Başarır, imar affı ile ilgili ilk soru önergesini 2019'da Kartal'da bir binanın çökmesinden sonra vermişti.

"Parayı yatırana yapı kayıt belgesi verdiniz. Başvuruları, parayı internetten alıyorsunuz. Peki imar affı başvurusu yapan on milyon binayı incelediniz mi? Deprem yönetmeliğine uygun mu?"

Başarır, imar affı ile ilgili soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 21 aydır yanıt vermediğini belirterek, "İmar affı başvurusu yapan on milyon binayı incelediniz mi?" dedi:

"Mühendislik hizmeti almadığını varsaydığımız yapıların yasallaştırılması, bu tür doğal olaylarda yıkıntı olmaları halinde sorumluluğu, bu kararı alan devletin veya siyasi iktidarın üzerine bırakmaktadır."

Bu da yaklaşık 13 milyon binaya tekabül ediyor.

İmar Barışı kapsamına 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar alındı.

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınmasıyla bu yapılara yasallık kazandırmak amaçlandı.

İlk defa 1984 yılında uygulanan imar affı, sonraki 36 yıl içinde çok kez tekrar kanunlaştırıldı.

AA'nın haberine göre Kurum'un sözleri şu şekilde:

"İmar affı, bizim vatandaşın devletle olan barışı. Aslında orada ciddi bir istatistik elde ediyoruz. 10 milyon veri var elimizde. Neyin ne kaçağı var onu görebilme imkanına erişmiş olduk.

"'İmar barışına giren yapılar sağlamdır, riskli değildir' anlamı taşımıyor. İmar affından yararlanınca riskli bina kesinlikle kurtulmuyor, bunun altını çizerek söyleyeyim. İmar affı binanın sağlam olduğunu göstermiyor.

"İmar affı, bina kaçak olduğu için elektriği, suyu, doğal gazı bağlanamıyor, bunun bağlanabilme imkanını veriyor. Bin metrekare bina yapmış ama terasında bir kaçağı var; bu kaçağından dolayı iskan alamamış, iskanı alabilmesinin önünü açıyor."

İskan ruhsatı ne anlama geliyor?

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Taner Yüzgeç ise, "Bir iskan ruhsatı verilmesi, devletin vatandaşa 'Bu binaya oturabilirsin' demesidir. İskan raporunu verirken 'ilgili fen ve bilim kurallarına uygun olarak yapıldığını kendi düzenim çerçevesinde denetledim, bunun oluşmasını sağladım, dolayısıyla ben bu belgeyi veriyorum' demektir" diyor.