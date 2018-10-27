İmar barışı süresi 31 Aralık tarihine uzatıldı (1)

\u0130ZM\u0130T, (Kocaeli), (DHA)- \u00c7EVRE ve \u015eehircilik Bak\u0131n Murat Kurum, Kocaeli Valili\u011fi'ni ziyaretinde imar bar\u0131\u015f\u0131nda 31 Ekim olan son ba\u015fvurusu s\u00fcresinin 31 Aral\u0131k tarihine uzat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNERSultan\u0131n araba say\u0131s\u0131na inanamayacaks\u0131n\u0131z!Limni G\u00f6l\u00fc'nde k\u0131\u015f g\u00fczelli\u011fiYar\u0131\u015f atlar\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan sivrisineklere kar\u015f\u0131 ila\u00e7lama
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