İmar barışı süresi 31 Aralık tarihine uzatıldı (1)

\u0130ZM\u0130T, (Kocaeli), (DHA)- \u00c7EVRE ve \u015eehircilik Bak\u0131n Murat Kurum, Kocaeli Valili\u011fi'ni ziyaretinde imar bar\u0131\u015f\u0131nda 31 Ekim olan son ba\u015fvurusu s\u00fcresinin 31 Aral\u0131k tarihine uzat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNERR\u00fcyan\u0131zda \u00f6l\u00fc akraban\u0131z\u0131 g\u00f6rd\u00fcyseniz...Liderlerin g\u00fczergah\u0131nda Emniyet'i alarma ge\u00e7iren olayArnavutk\u00f6y\u2019de kapka\u00e7 deh\u015feti kamerada
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