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İmar barışı süresi 31 Aralık tarihine uzatıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakın Murat Kurum, Kocaeli Valiliği'ni ziyaretinde imar barışında 31 Ekim olan son başvurusu süresinin 31 Aralık tarihine uzatıldığını açıkladı.

İZMİT, (Kocaeli), (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakın Murat Kurum, Kocaeli Valiliği'ni ziyaretinde imar barışında 31 Ekim olan son başvurusu süresinin 31 Aralık tarihine uzatıldığını açıkladı.

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