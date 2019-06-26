"İmar barışına 10 milyon 250 bin başvuru oldu"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı başvuru süresinin 15 Haziran'da dolduğunu, ödeme süresinin de 30 Haziran'da tamamlanacağını belirterek, "Bugüne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdular. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat bankamız hafta sonuna kadar açık olacak." dedi. Bakan Kurum, TOKİ tarafından Başakşehir-Kayabaşı'nda gerçekleştirilen 4 bin 467 sosyal konut projesi kapsamında, konut alma hakkı kazananlar için Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesinde tüm Türkiye'de başlattığı 50 bin sosyal konutu aynı anda projelendirdiklerini belirten Kurum, "Yatay mimari ile yükselen Türkiye" sloganıyla çıkılan projeye yaklaşık 636 bin başvuru olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evi olmayan alt gelir grubu vatandaşım kalmayana kadar bu projeleri yapacaksınız" dediğini hatırlatan Kurum, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gecemizi gündüzümüze katarak il il, ilçe ilçe ziyaretlerimizi yaptık ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlara sosyal konut üretmek amacıyla, yatay mimari esaslı, özümüzü kültürümüzü yansıtacak projeleri geliştirmeye gayret gösterdik." ifadelerini kullandı.

- "İmar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu" Alt yapıdan üst yapıya pek çok alanda planlama yaptıklarını kaydeden Kurum, "Bugün de bu anlayışla 2 bin 338 konutumuzun kurası için bir araya geldik. İmar barışı başvuru süremiz 15 Haziran'da doldu. Ödeme süremiz de 30 Haziran 2019 tarihinde tamamlanıyor. Bu güne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak." - "Kaçak yapı meselesini gündemden çıkaracağız" İmar barışının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları ilgilendirdiğini vurgulayan Kurum, "Bundan sonraki yapılmış kaçak yapılar, yine bizim doğal sit alanlarımızda, tarihi ve kültürel alanlarımızda yapılan yapılarımıza ilişkin de devletimiz, bakanlığımız her türlü kararlılığı gösterecek. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan yapıların yıkımına ilişkin süreci de kararlı bir şekilde yürüteceğimizi de ifade etmek isterim. Kaçak yapı meselesini ülkemizin gündeminden inşallah tamamen bu düzenlemeyle çıkarmış olacağız. Yapacağımız sosyal ve kentsel dönüşüm projeleriyle de sağlam, güvenli, yaşanabilir şehirler inşa etmek için de Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda 2023, 2053'ün 2073'ün Türkiyesi için sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Proje kapsamında 67 ilde 140 projede 50 bin sosyal konut için rekor başvuru aldıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti: "Bugüne kadar 29 ilimizde 37 projemizin kura çekimini tamamlamış olduk. Bugüne kadar 18 bin 52 hak sahibimizi belirlemiş olduk. Akabinde inşaat süreçlerine girip 36 ay süresinde de vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. İlk başvurumuzu Ankara'da çektik, sonra Konya, şimdi de İstanbullu kardeşlerimizle bir aradayız. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de çok elzem. Vatandaşımızın kentsel dönüşümde mağdur olmaması adına düzenleme yaptık. 3194 sayılı kanunla şehirlerimizin düzenlemesine gittik. Açıkladığımız manifesto çerçevesinde sizlerle gönül birliği içerisinde projeleri sizlerle gönül birliği içerisinde bu projeleri gerçekleştireceğiz diyorum. Konut çıkanlara hayırlı olsun diyorum. Çıkmayanlar hiç üzülmesin biz projelere devam edeceğiz." TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise, TOKİ'nin konut yapımı, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması ve şehirlerin yenilenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.