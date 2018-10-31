HABER

İmar Barışında başvuru sayısı 8 milyonu aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 09:46 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde başvuru sayısı 8 milyon 446 bin 103'e ulaştı - Yapı Kayıt Belgesi almak isteyen vatandaşlarca 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira ödeme yapıldı

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinde Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 8 milyon 446 bin 103'e ulaştı, vatandaşlarca 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira ödeme yapıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurulara vatandaşların ilgisi sürüyor.

İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık'a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda bugüne kadar İmar Barışı düzenlemesinde başvuru sayısı 8 milyon 446 bin 103'e ulaştı, vatandaşlarca Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira ödeme yapıldı.

Vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi, 31 Aralık 2017'den önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr" adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

PARTNERWhatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayınWhatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın
Kanyondaki çöpleri görünce eğitimi kesip temizlik yaptılarKanyondaki çöpleri görünce eğitimi kesip temizlik yaptılar
Bahçeşehir Koleji'nde Cumhuriyet'in 95'inci yılına özel coşkulu kutlamaBahçeşehir Koleji'nde Cumhuriyet'in 95'inci yılına özel coşkulu kutlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Barışı düzenlemesi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın!

Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın!

Suudi başsavcı gece yarısı MİT'i ziyaret etti

Suudi başsavcı gece yarısı MİT'i ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.