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İmar barışında ilk tapu Denizli'den

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanda üç ayrı dairesi kaçak olan Mevlüt Öztürk, imar barışından yararlanarak Türkiye'de yasa kapsamında tapuyu alan ilk kişi oldu.

İmar barışında ilk tapu Denizli'den

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanda üç ayrı dairesi kaçak olan Mevlüt Öztürk, imar barışından yararlanarak Türkiye'de yasa kapsamında tapuyu alan ilk kişi oldu. Bir ay önce başvuran Öztürk, 3 ayrı dairesi için metrekare ve emlak rayiç bedeli için devlete toplam 22 bin 800 lira ödedi.
Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2121/2 Sokak'ta yaşayan havlu ve bornoz üreticisi Mevlüt Öztürk (48), 1998 yılında yaptığı 3 katlı binası için inşaat ruhsatı aldı, ancak iskan ruhsatını alamayınca yaptığı 3 ayrı dairenin bulunduğu bina kaçak duruma düştü. 3 katlı binasının yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle tapusunu alamayan Mevlüt Özkan, imar barışı yasasının çıkmasıyla birlikte ilk başvurusunu e-devlet üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaparak, Yapı Kayıt Belgesini aldı. Ardından mühendislik ve mimarlık hizmeti alarak binanın tekrar projesi çizildi, zemin tespiti yapıldı. Hazırlanan belgelerle birlikte aldığı yapı kayıt belgesi onaylandıktan sonra Kadastro Müdürlüğü'ne başvurusunu yaptı. Kadastro görevlilerinin başvuru yapılan binayı kontrol etmesinin ardından belgeler, Tapu Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda Mevlüt Öztürk'ün binası için imar barışı kapsamındaki başvurusu 1 ay içinde sonuçlandı, tapusunu aldı.
"KAÇAK EVİ OLUP, SU VE ELEKTRİK BAĞLATAMAYANLAR İÇİN BÜYÜK BİR NİMET"
Mevlüt Öztürk, 20 yıllık sorunun imar barışıyla çözüldüğünü belirterek, "1998 yılında inşaat ruhsatı alarak binayı yaptık. Ancak bir türlü iskan ruhsatını alamadım. Binam kaçak duruma düştüğü için elektrik ve su bağlatamadım. Sadece bir dairem için bağlatabildim. Yeni çıkan imar barışından yaralandım ve başvurumu yaptım. İmar barışı çok iyi. Kaçak evi olup, su ve elektrik bağlatamayanlar için büyük bir nimet. Şimdi 3 ayrı dairem için 3 tane tapum var. Çok rahatım" dedi.
Kaçak binanın projesini çizen inşaat mühendisi Hediye Kurtcepe Yakar, Türkiye'de imar barışı kapsamında ilk tapuyu Mevlüt Özürk'ün aldığını ifade ederek, "Bize başvurduktan sonra binanın projesini çizdik, belgeleri tamamladıktan sonra gerekli yerlere başvurular yapıldı. Bina sahibi Mevlüt Öztürk'ün işlemleri yaklaşık 1 ay sürdü. Şimdi Türkiye'de imar barışı kapsamında ilk tapuyu alan kişi oldu" diye konuştu.
Öztürk, kaçak binası için devlete metrekare ve emlak rayiç bedeli için toplam 22 bin 800 lira para ödedi.

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İmar barışında ilk tapu Denizli'denİmar barışında ilk tapu Denizli'den

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