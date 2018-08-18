İmar barışında ilk tapu Denizli'den

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Pamukkale İlçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde 3 katlı apartmanda üç ayrı dairesi kaçak olan Mevlüt Öztürk, imar barışından yararlanarak Türkiye'de yasa kapsamında tapuyu alan ilk kişi oldu. Bir ay önce başvuran Öztürk, 3 ayrı dairesi için metrekare ve emlak rayiç bedeli için devlete toplam 22 bin 800 lira ödedi.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi 2121/2 Sokak'ta yaşayan havlu ve bornoz üreticisi Mevlüt Öztürk (48), 1998 yılında yaptığı 3 katlı binası için inşaat ruhsatı aldı, ancak iskan ruhsatını alamayınca yaptığı 3 ayrı dairenin bulunduğu bina kaçak duruma düştü. 3 katlı binasının yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle tapusunu alamayan Mevlüt Özkan, imar barışı yasasının çıkmasıyla birlikte ilk başvurusunu e-devlet üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaparak, Yapı Kayıt Belgesini aldı. Ardından mühendislik ve mimarlık hizmeti alarak binanın tekrar projesi çizildi, zemin tespiti yapıldı. Hazırlanan belgelerle birlikte aldığı yapı kayıt belgesi onaylandıktan sonra Kadastro Müdürlüğü'ne başvurusunu yaptı. Kadastro görevlilerinin başvuru yapılan binayı kontrol etmesinin ardından belgeler, Tapu Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda Mevlüt Öztürk'ün binası için imar barışı kapsamındaki başvurusu 1 ay içinde sonuçlandı, tapusunu aldı.