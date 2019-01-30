İmar Barışı’nda süre uzadı

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019’a kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresi 30 Haziran 2019’a kadar uzatıldı.

Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi ve yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019’a kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresi ise 30 Haziran 2019’a kadar uzatıldı.

Söz konusu karar, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16’ncı maddesi gereğince alındı.

