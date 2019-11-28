İmar denetçisi sayısı artıyor

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmayla mücadele için ülke genelinde görev yapan 2 bin 100 imar denetçisine 1000 kişi daha eklenecek.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşmayla mücadele etmek üzere sahada görevlendirilen imar denetçilerine yenilerinin eklenmesi için eğitim çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, merkez ve taşra teşkilatında görevli en az 3 yıl mesleki deneyimi olan, mimar, inşaat, makine, elektrik, elektrik-elektronik, harita ve çevre mühendisleri ile şehir plancısı ve en az dört yıllık hukuk fakültesi mezunları arasından 1000 kişi imar denetçisi olmak üzere seçildi.

Eğitimleri devam eden denetçi adayları, eğitim süreçlerinin tamamlamalarının ardından "denetçi belgesi" alarak 2020 yılının ilk aylarında sahaya çıkacak. Bu çerçevede, uzman ve deneyimli personelin katılımıyla ilk eğitim programı Antalya'da düzenlendi.

Eğitimlerini tamamlayan denetçilerle birlikte kaçak yapılaşmayla mücadele edecek imar denetçisi sayısı 3 bin 100'e ulaşacak.