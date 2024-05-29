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İmar Kanunu değişiyor! Yeni dönemin şifresi: Ankara kriterleri! AK Parti düğmeye bastı, ekonomi ve siyasette reform adımları...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.05.2024 11:49
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Yerel seçimlerde istediği sonucu alamayan ve ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de reform çalışmalarının detayları netleşmeye başladı. Seçimsiz 4 yıllık süreç için kapsamlı bir çalışma hazırlayan AK Parti'de yeni dönemin şifresi ise 'Ankara kriterleri' olacak. Hem ekonomik hem de siyaseten güven ortamını artırmak isteyen parti yönetimi, harekete geçti. İlk olarak İmar Kanunu'nda değişiklik gündemde. İşte tüm detaylar...

İmar Kanunu değişiyor! Yeni dönemin şifresi: Ankara kriterleri! AK Parti düğmeye bastı, ekonomi ve siyasette reform adımları...

31 Mart seçimlerinin ardından 'değişim' seslerinin yükseldiği AK Parti'de seçim muhasebesi hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık işaret ettiği değişim süreci kapsamlı bir şekilde ele alınacak. 4 yıllık seçimsiz dönemde, ciddi reformlara imza atmak isteyen AK Parti'nin yeni dönemdeki şifresi ise 'Ankara kriterleri' olacak.

'ANKARA KRİTERLERİ' MASADA

NTV'de yer alan habere göre; AK Parti, yerel seçimde alınan sonuçlardan sonra kapsamlı bir öz eleştiri sürecine başladı. Bu süreçte pek çok il ve ilçe başkanının yanı sıra, olağan kongre sonrası parti yönetiminde de değişime gidilmesi planlanıyor.

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Edinilen bilgilere göre, değişim sadece kişi bazlı olmayacak.

AK Parti kaynaklarına göre hükümet, Ankara kriterlerine odaklanacak. Yani, istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasi, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve azınlıkların korunması başlıkları yeniden ele alınacak.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Ekonomideki belirsizliğin ortadan kaldırılmasının bir diğer önemli hedef olduğuna dikkat çeken parti kaynakları, 4 yıllık süreci reform çağı olarak niteleyip piyasada öngörülebilirliği arttırmak için kısa sürede yeni adımların atılacağını vurguladı.

Ekonomiye dair reformların güven arttırıcı olacağını dile getiren kurmaylar, dış finansman için adalette ciddi reformların getirileceğini, yabancı sermayenin Türkiye'yi yeniden güvenli liman olarak görmesi sağlanacağını dile getirdi.

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Tüm bu reformların kaynağı olaraksa adres yeni anayasa gösteriliyor.

İMAR KANUNU DEĞİŞİYOR

Yeni dönemde, gündelik hayattaki sorunlara dair reformlar için de çalışmalar yapılacak.

İmar Kanunu'nda değişime gidilecek. Vergi sisteminde adaletin sağlanmasına ihtiyaç olduğu görüşü dile getiriliyor.

Şirketler hukuku, tarımsal kalkınma, gıda güvenliği gibi başlıklar için yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.

SOKAK KÖPEKLERİ TARTIŞMASI

Sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin tartışmalar devam ederken AK Parti kaynakları, konuyu tehlike haline gelecek düzeyde olarak nitelendirip "Sokakta başıboş köpek olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yeni yasadaki ilk önemli adımsa başıboş köpeklerin sokaktan hızlı bir şekilde toplanması olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara ak parti
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