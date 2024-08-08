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İmar müdürüne silahlı saldırı!

08.08.2024 13:35
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İzmir’de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı kim veya kimlerin gerçekleştirdiği henüz tespit edilmedi.

İmar müdürüne silahlı saldırı!

İzmir'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yapan Sarper Dikmen sabah saatlerinde İnönü Bulvarı'nda silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafında yapılan saldırıda yaralanan Dikmen’in bacağına kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri Dikmen’e olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için arama çalışması başlattı.

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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