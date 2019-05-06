HABER

İmar yolsuzluğundan aranan eski milli emlak müdürü havalimanında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:36 | Son Güncelleme

Aydın'daki "imar yolsuzluğu" soruşturması kapsamında aranan eski Didim Milli Emlak Müdürü İrfan D, İzmir Adnan Menderes Havalimanında yakalandı.

İmar yolsuzluğundan aranan eski milli emlak müdürü havalimanında yakalandı

Aydın ve çevre illerde hazineye ait denize yakın kıymetli araziler üzerinde usulsüz işlemlerin yapıldığına dair soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Didim Milli Emlak Müdürü İrfan D, İzmir Adnan Menderes Havalimanında gözaltına alındı.

Yurt dışından geldiği öğrenilen zanlı, ifade işlemleri için Aydın'a götürüldü.

Şüpheli İrfan D, geçen yıl Didim Milli Emlak Müdürlüğü görevinden alınarak başka bir birime atanmıştı.

OPERASYON

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Müdürlüğünde görevli kamu personeli, mahalle muhtarları ve harita mühendisleri aracılığıyla usulsüz işlemlerin yapıldığına dair, Didim Kaymakamlığı, Didim Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığına çeşitli ihbarlar ulaşması sonucu soruşturma başlatılmış, düzenlenen ilk operasyonda 49 şüpheliye işlem yapılırken, bu şüphelilerden aralarında ikisi eski muhtar 8'i "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmış, 37 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Devam eden çalışmalar kapsamında 30 Nisan'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet almak-vermek ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Ankara, İzmir, Aydın, Mardin, Mersin ve İstanbul'da 15 kişi yakalanmış, 1 Mayıs'ta düzenlenen son operasyonda ise biri Didim Milli Emlak Müdürlüğünde görevli memur olmak üzere iki şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar hakkında işlem yapılan 66 kişiden 13'ü tutuklanırken, 45 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadıOtomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı
Otogar bağlantı yolunda TIR devrildi (1)Otogar bağlantı yolunda TIR devrildi (1)
Kedi yavrularına ördek annelik yapıyorKedi yavrularına ördek annelik yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
imar yolsuzluğu emlak müdürü

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Genel Merkezi önünde eylem

CHP Genel Merkezi önünde eylem

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Eski tuğgeneral Ahmet Otal'a müebbet hapis

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.