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İmara aykırı olduğu iddia edilen minare kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:06 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de yapımı süren ve bir bölümü cami olarak inşa edilen imam hatip lisesinin çatısına sonradan eklendiği, deprem ve fırtına gibi afetlerde can ve mal güvenliği açısından tehlike taşıdığı ileri sürülen minare, belediye ekiplerince yerinden sökülerek vinçle kaldırıldı - Sökülen minarenin ise Beykent Sanayi Sitesi'nde bir mescide yerleştirileceği belirtildi

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de yapımı devam eden ve bir bölümü cami olarak inşa edilen imam hatip lisesinin çatısına sonradan eklendiği, deprem ve fırtına gibi afetlerde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ileri sürülen minare, belediye ekiplerince yerinden sökülerek vinçle kaldırıldı.

Mimarsinan Mahallesi, E-5 Karayolu üzerinde yapılan 5 katlı Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının bir bölümü cami olarak inşa edildi. Binanın zemin katındaki cami için lisenin çatısına sonradan eklendiği iddia edilen minarenin ise imara aykırı olduğu gerekçesiyle belediye tarafından kaldırılmasına karar verildi. Karar doğrultusunda bölgeye gelen belediye ekipleri, minareyi yerinden sökerek vinç yardımıyla tıra yükledi.

Sökülen minarenin yerine ise okul-cami şeklinde inşa edilen binanın avlusunda zeminden itibaren yenisinin inşa edileceği, sökülen minarenin ise Beykent Sanayi Sitesi'nde bir mescide yerleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan belediyenin internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Mahallesi E 5 Karayolu üzerinde yapılan imam hatip lisesi çatısına sonradan yapılan minare, deprem ve fırtına gibi afetlerde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edeceği için yıkılacak.'' denildi.

Okulun, hazineye ait ve imar planlarında eğitim alanı olarak görünen 10 dönümlük arazi üzerine 36 derslikli olarak inşa edildiği belirtilen açıklamada, ''Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'in çatısına yapılan 9 metrelik minare için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesine istinaden yıkım kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Belediyeye sunulan teklifte projede okul çatısında minare bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan fiziki gözlemler ve incelemeler sonucunda minare imalatının çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım esasları ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen hesap ve analizlere dayanılmadan, mühendislik hizmeti alınmadan yapıldığı görülmüştür. Deprem ve fırtına gibi afetlerin vuku bulduğu durumlarda minarenin çevresel hasar meydana getirmesi kaçınılmazdır, özellikle de okulda eğitimlerini sürdüren öğrenciler için risk taşımaktadır. Can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden minarenin yıkımı gerçekleştirilecektir.''

Şantiye Şefi Dursun Köse ise buranın bir ibadethane ve cami olduğunu, minaresiz cami olamayacağını anlatarak, ''Burada minare olmaması mümkün mü? Yani buranın cami olduğunu nereden anlayacaksın? Güvenlik açısından hiçbir sakıncası yok. Varsa da bize deseler ki bu sağlıklı yapılmamış. Bize söylesinler nasıl yapılırsa o şekilde yapalım. Yeter ki bu minare burada kalsın. Burada cami girişimiz okul girişinden ayrı, iki tane giriş var. Okul girişi ayrı, cami girişi ayrı. Burada uygunsuz hiçbir şey yok. Gerekçe şu, 'Minarenin imam hatibin çatısında ne işi var?' Bu minare buraya dikileli yaklaşık 6 ay oldu, burası daha kaba inşaattaydı. O zaman neredeydiler? Niye müsaade ettiler. Bunu görüyorlardı, niye yıkmadılar?'' diye konuştu.

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belediye Büyükçekmece imam hatip lisesi kaldırıldı Minare

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