İmara aykırı olduğu iddia edilen minare kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de yapımı devam eden ve bir bölümü cami olarak inşa edilen imam hatip lisesinin çatısına sonradan eklendiği, deprem ve fırtına gibi afetlerde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği ileri sürülen minare, belediye ekiplerince yerinden sökülerek vinçle kaldırıldı.

Mimarsinan Mahallesi, E-5 Karayolu üzerinde yapılan 5 katlı Nedim Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının bir bölümü cami olarak inşa edildi. Binanın zemin katındaki cami için lisenin çatısına sonradan eklendiği iddia edilen minarenin ise imara aykırı olduğu gerekçesiyle belediye tarafından kaldırılmasına karar verildi. Karar doğrultusunda bölgeye gelen belediye ekipleri, minareyi yerinden sökerek vinç yardımıyla tıra yükledi.

Sökülen minarenin yerine ise okul-cami şeklinde inşa edilen binanın avlusunda zeminden itibaren yenisinin inşa edileceği, sökülen minarenin ise Beykent Sanayi Sitesi'nde bir mescide yerleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan belediyenin internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Büyükçekmece ilçesi, Mimarsinan Mahallesi E 5 Karayolu üzerinde yapılan imam hatip lisesi çatısına sonradan yapılan minare, deprem ve fırtına gibi afetlerde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edeceği için yıkılacak.'' denildi.