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İmarsız alanda devre mülk satışına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde, 2 bin 8 kişiye, devre mülk satış sözleşmesiyle imarsız alanların satıldığı iddia edildi.

İmarsız alanda devre mülk satışına tepki

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'nde, 2 bin 8 kişiye, devre mülk satış sözleşmesiyle imarsız alanların satıldığı iddia edildi. Satışların 2012 yılından beri yapıldığı öne sürülürken, mağdur olduğunu savunanlar, bir araya gelip, tepkilerini dile getirdi.
Seferihisar'ın Doğanbey Mahallesi'ndeki termal bölgede, 2012'de satışı yapılan mülklerin inşaatı, halen tamamlanamadı. Satın aldıkları devre mülk arazilerinde imar izninin olmadığını öğrenen ve dolandırıldığını iddia eden 2 bin 8 kişi, açtıkları davaları kazanmalarına rağmen paralarını tahsil edecek muhatap bulamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını öne sürdü. Şirket sahibine ve yetkililerine ulaşamadıklarını dile getiren mağdurlardan yaklaşık 100 kişi, sorunlarına çözüm bulunabilmesi için Konak Vapur İskelesi’nde bir araya geldi. Mağdurlardan Kemal Dikmen, "Kaplıca suyunun olduğu 50 dönümlük arazide inşaatın başlayacağı söylendi. Bizler de 2+1 ve 1+1 dairelerden devre mülk satın aldık, sözleşmeler yaptık. Projeyi makette gördük, güven veriyordu. Pazarlıklar yapıldı ve değişik zamanlarda, farklı meslek gruplarından birçok kişi ortalama 20 bini bulan farklı rakamlarla mülk satın aldı. Bu şirket, 2018 bilançosunu yapıp bize yansıtmadı. Arsa sahipleri ise yapılan sözleşmeyi bizlerle paylaşmadı ve daha sonra kat karşılığı sözleşme yapmadıklarını belirtti. 2 bin kişiden 12- 15 milyon lira civarında bir para toplanmış oldu. Şirket sahibinin üzerinde bir sürü icra olduğu için biz paramızı temin edemiyoruz. Şu anda yeni bir şirketle para toplayarak tekrar burayı ayağa kaldıracaklarını iddia ediyorlarmış. Bu da mümkün değil, insanların güveni sarsıldı" diye konuştu.
'YASAK OLDUĞU HALDE NASIL İNŞAATA BAŞLANDI?'
Konuyla ilgili Seferihisar Belediyesi ile görüştüklerini dile getiren Yaprak Fatma Koştan da "2009 yılında bu bölgeye mühür vurulduğunu ancak şirket tarafından kırılarak inşaata başlandığını söylediler. 2012 yılında biz daireleri satın aldık. Benim satın aldığım dönemde orada 5 adet 3’er katlı evler vardı, tesis ve toplantı salonları vardı. Adli makamlara başvurulduğunda bu şirketin kendi kendine satış yaptığı söylendi ancak bize yer gösterildi. Biz yer gösterenlerden de ayrıca şikayetçiyiz. Yasak olduğu halde nasıl inşaata başlandı? Bilmiyoruz. Termal sudan yararlanıp tedavi olmak isteyen birçok kişi mağdur oldu. Hem paramızdan hem sağlığımızdan olduk. Biz araştırmadığımız için suçlu olabiliriz; ancak onların hiç mi suçu yok?" dedi.

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İmarsız alanda devre mülk satışına tepkiİmarsız alanda devre mülk satışına tepkiİmarsız alanda devre mülk satışına tepki

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