İmdadına itfaiye yetişti! 1 yaşındaki çocuğun ayağı tuvalet deliğine sıkıştı

Esenyurt'ta, tuvalet deliğine ayağı sıkışan bir buçuk yaşındaki Muhammed, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

KURTARMAK İÇİN İTFAİYE ÇAĞRILDI

Olay Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 1 buçuk yaşındaki Muhammet isimli küçük çocuğun ayağı tuvalette kaydı. Ayağın tuvalet deliğine giren çocuğu kurtarmak için ailesi tarafından itfaiye çağrıldı. Minik çocuk Esenyurt İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Çocuk annesinin kucağında tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan minik çocuğun yakını, “Durumu iyi. Oynarken düşmüş” dedi.



