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İmdadına JAK timi yetişti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 15:46 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek bacağını kıran Hollandalı Annevan Der Veen'i (27) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

İmdadına JAK timi yetişti!

Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıkan Annevan Der Veen, saat 11.00 sıralarında deniz kenarına inmek isterken kayalıklardan düştü. Yaralanan Hollandalı turist 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyince, bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. JAK timi, Veen'in düştüğü alana sahil güvenlik botuyla ulaştı.

Sol bacağında kırık olduğu belirlenen Veen, sedyeyle bota taşındı. Bota alınan Veen, koyda bekletilen ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alınan Veen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(DHA)

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JAK Timi Muğla turist

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