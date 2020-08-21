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İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 13:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürülüğü görevine İmdat Ersoy getirildi. Atamanın kararının sonrasında İmdat Ersoy’un kariyeri ve hayatı araştırılmaya başlandı.

İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!

Ticaret Bakanlığına bağlı olarak birçok pozisyonda çalışan İmdat Ersoy’un biyografisi ve görevleri merak edilen konuların başında yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Askeri Fabrikalar Genel Müdürü olarak atanan İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy aslen nerelidir? İşte İmdat Ersoy hakkında tüm merak edilenler...

İMDAT ERSOY KİMDİR?

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy 197 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Mezun olduktan 1 yıl sonra 1997 tarihinde meslek hayatına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş yardımcılığı göreviyle başladı. Sonraki yıllarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş, baş müfettiş ve teftiş kurulu başkan yardımcısı olarak çalıştı.
2006-2007 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ne giden İmdat Ersoy Elektronik Ticaret Hukuku üzerine inclemelerde bulundu. Türkiye’ye döndükten sonra Ersoy, 2008-2011 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı oldu. Aynı bakanlıta genel müdrü vekilliği de yaptı. 2011 tarihinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Satandartları Kurumu’na Kurul üyesi pozisyonluğunda atandı. İleri derecede İngilizce ve Almanca bilen İmdat Erosy evli ve 2 çocuk babasıdır.

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