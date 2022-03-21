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"İmdat, evde birileri var, beni öldürecekler" Çığlıklar sonrası mahalle ayağa kalktı

21.03.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dün gece saatlerinde tüm mahalleyi ayağa kaldıran bir olay yaşandı. 36 yaşındaki M.Y. balkonun demir korkuluklarına çıkarak “İmdat, evde birileri var, beni öldürecekler, kadın öldürüyorlar, kurtarın beni.” diyerek çığlıklar attı. Çığlıkları duyan mahalleli ise seferber oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından balkondan alınan kadının psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Öte yandan evde de kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı.

"İmdat, evde birileri var, beni öldürecekler" Çığlıklar sonrası mahalle ayağa kalktı

Mahallede tedirginlik yaratan olay, dün gece saatlerinde 15 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, apartmanın ikinci katında yalnız yaşayan M.Y., evinin balkonundaki demir korkuluklara çıkıp, yardım çığlıkları attı. 'Evde birileri var' diyerek bağıran M.Y.'yi kurtarmak için mahalle halkı seferber oldu. Bazı vatandaşlar balkondaki M.Y.'nin intihar girişiminde bulunduğunu ya da şiddete uğradığını sandı.

ÇIĞLIKLARI DUYANLAR YARDIMA KOŞTU

Çığlıkları duyan vatandaşlar balkondaki M.Y.'nin yardımına koştu. Komşular M.Y.'ye düşmemesi için "Polis geliyor, bekle, seni kurtaracaklar" diye telkinde bulundu. M.Y. balkonda "Kapıya dayandılar, evde birileri var. Beni öldürecekler, yardım edin, imdat, hayatım tehlikede, kadın öldürüyorlar" diye bağırmaya devam etti. M.Y. çığlık attıkça mahalledeki panik de arttı.

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EVDE KİMSENİN OLMADIĞI GÖRÜLDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve çevresinde yaptığı incelemede hiç kimseyi bulamadı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da inceleyen polis eve ya da kapıya kimsenin gelmediğini tespit etti.

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PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Balkondaki M.Y. ise itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirildi. İtfaiye aracının sepetinde yardım istemeye devam eden M.Y.'yi polisler güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. M.Y. tedavi edilmek üzere acil sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.Y.'nin psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale
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