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İmdatlarına Aras EDAŞ yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kars’ta 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.

Kars’ta 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ve Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (EDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şehitler Mahallesi 2. Kombine Sokak’ta 4 katlı bir binada çıkan yangın korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Aşırı duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar, balkon ve camlara çıkarak temiz hava almaya çalıştı. Aralarında yaşlı ve bebeklerin de bulunduğu vatandaşlar, olay yerine gelen itfaiye ve Aras EDAŞ ekipleri tarafından evlerinden tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Aras EDAŞ ekipleri herhangi bir sorun yaşanmaması için binanın elektriğini kesti. Apartman sakinlerinin dumandan etkilendiğini gören Aras EDAŞ personeli, binanın dördüncü katındaki 3 kişilik aileyi pencereden çıkararak sepetli araçları ile kurtardı.
Dumandan etkilenen 4’ü çocuk 15 kişinin ilk müdahaleleri, sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma sonra yangını kontrol altına aldı.

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