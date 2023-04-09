İMECE gözlem uydusu uzaya fırlatıldı mı? İMECE ne zaman uzaya fırlatılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması!

İMECE gözlem uydusu ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. İMECE uzaya fırlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada tarih verdi. İşte yapılan açıklamanın detayları ve İMECE gözlem uydusunun uzaya fırlatılağı tarih...

İMECE UZAYA FIRLATILDI MI?

İMECE gözlem uydusu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından paylaşımda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli ve millî imkânlarla üretilen ilk gözlem uydusu İMECE'nin 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacağını belirtti.

İMECE GÖZLEM UYDUSU NE ZAMAN UZAYA FIRKATILACAK, HANGİ TARİHTE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz."

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu paylaşımı:





