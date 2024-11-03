İmece usulü yağmur duası! Mahalle halkı onun için bir araya geldi... Keşkek hayrı düzenlendi, eller semaya açıldı

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahalle halkı sıcak ve kurak geçen aylar sonunda yağmur duasına çıktı. Mahalle halkı imece usulü yaptıkları keşkekli hayır yemeği ile kuraklığa karşı yağmur diledi.

YAĞMUR DUASINA ÇIKTILAR

Köşk ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunan Başçayır Mahallesi'nde vatandaşlar Muhtar Muzaffer Bölük'ün çağrısına kayıtsız kalmayarak imece usulü yardımlaşma ile yağmur duası ve keşkek hayrı düzenledi. Başçayır Ortaokulu yanındaki meydanda yapılan yağmur duası ve keşkek hayrına Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, CHP Köşk Meclis Üyeleri İbrahim Bölük ve Özkan Soylu, yakın mahalle muhtarları, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı.

ÇİFTÇİLER BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYOR

Başçayır Camii İmamı Selim Deligöz'ün duası ile eller semaya açılarak toprağın suyla buluşması için tüm katılan vatandaşlarca yağmur dileğinde bulunuldu. Yüzlerce kadın, erkek, çocuk ve gençlerin el açarak dua ettiği etkinlikte konuşan köylüler ve Muhtar Bölük, son iki aydır yağmayan yağmur nedeniyle zeytin ve incir mahsullerinin hasadında gecikme olduğunu ve çiftçiler olarak büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler.

(İHA)