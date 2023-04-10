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İMECE uydusu nereden fırlatılacak? 11 Nisan'da İMECE uydusu saat kaçta uzaya fırlatılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

10.04.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İMECE uydusu konusunda Twitter hesabı üzerinden geçtiğimiz gün açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan 2023 Salı gününü işaret etti. Yerli ve Milli ilk gözlem uydumuz uzaya fırlatılacak. Fırlatma törenine ilişkin detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, İMECE uydusu nereden fırlatılacak? 11 Nisan'da İMECE uydusu saat kaçta uzaya fırlatılacak?

İMECE uydusu nereden fırlatılacak? 11 Nisan'da İMECE uydusu saat kaçta uzaya fırlatılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İMECE gözlem uydusu fırlatma törenine dair detylar netleşti. TÜBİTAK Uzay tarafından geliştiren İMECE uydusu için Ankara’da bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde fırlatma töreni gerçekleştirilecek. İşte, İMECE uydusu hakkında merak edilenler...

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İMECE GÖZLEM UYDUSU NE ZAMAN UZAYA FIRKATILACAK, HANGİ TARİHTE?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz."

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu paylaşımı:

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İMECE UYDUSU SAAT KAÇTA FIRLATILACAK?

İMECE gözlem uydusunun Türkiye saati ile yaklaşık 09.50’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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İMECE UYDUSU FIRLATMA TÖRENİ İÇİN GERİ SAYIM

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştiren İMECE için 11 Nisan Salı günü Ankara’da bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünde fırlatma töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajıyla katılacağı törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yer istasyonunda bulunacak. Geri sayım ile başlayacak fırlatmanın, Türkiye saati ile yaklaşık 09.50’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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