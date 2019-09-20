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Imelda tropikal fırtınası Teksas’ı vurdu: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 13:33 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletini Imelda tropikal fırtınası vurdu.

ABD’nin Teksas eyaletini Imelda tropikal fırtınası vurdu. Aşırı yağışlar sonucu selin oluştuğu bölgede 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Teksas ve Louisiana eyaletlerini etkisi altına alan Imelda tropikal fırtınası sele neden oldu. Aşırı yağış sebebiyle oluşan selde 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi evlerinde mahsur kaldı. Yetkililer, bölge sakinlerini sığınaklara yerleşmeye ve yüksek yerlere çıkmaya çağırdı. Ancak tüm uyarılara rağmen sel sularına kapılan 300’den fazla kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Teksas Valisi Greg Abbott olağanüstü hal ilan etti. Abbott yaptığı açıklamada, “Herkesi gerekli önlemleri almaya ve yerel yetkilileri tüm uyarılara kulak vermeye çağırıyorum” dedi. Houston’da elektrik kesintileri yaşandı ve uçuşlar iptal edildi.
Teksas’ın Chambers County ilçesi şerifi Brian Hawthorne, sel felaketinin ’korkunç’ olduğunu ve 2017 yılında Teksas’ı vuran Harvey kasırgasında hiç su almayan evler ve iş yerlerini bile sel sularının bastığını söyledi.

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