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IMF, Arjantin'in 50 milyar dolarlık kredinin hızlandırılması talebine olumlu bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 11:22 | Son Güncelleme

IMF, Arjantin'in 50 milyar dolarlık kredinin hızlandırılması talebine olumlu bakıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin'in, haziran ayında anlaşmaya vardıkları 50 milyar dolarlık borcun erken serbest bırakılması talebine olumlu yanıt verdi.

BBC'nin haberine göre, artan ekonomik kriz nedeniyle Arjantin'in, IMF ile varılan anlaşma çerçevesinde ülkeye verilmesi planlanan kredinin daha erken serbest bırakılması talebi üzerine IMF, kredilendirme aşamalarının ve hükümetin ekonomik planının gözden geçirileceğini belirtti.

IMF Başkanı Christine Lagarde, "Arjantin'in politik çabalarına olan desteğimi ve hükümetin, yeniden düzenlenen politika planlarını geliştirmesine yardımcı olmaya hazır olduğumuzu vurguladım." değerlendirmesinde bulundu.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, IMF kredisinin ülke ekonomisinde güveni tazeleyeceğini belirtti.

Arjantin pesosunun yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 40 değer kaybetmesi, ülkeyi yeni bir ekonomik krizin eşiğine getirdi.

Arjantin Merkez Bankası, pesodaki değer kaybının önüne geçmek için art arda faiz artırımlarına giderek politika faizini yüzde 40'a çıkardı.

IMF, Arjantin'in talebiyle ülkeye 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşmasını haziran ayında resmen onayladı.

IMF ile Arjantin arasında varılan anlaşma çerçevesinde Arjantin hükümetine, ilk aşamada yarısı bütçe desteği için kullanılmak üzere 15 milyar dolar finansman sağlanacağı bildirildi.

Kalan 35 milyar dolarlık kredinin ise 3 yıl içerisinde IMF Yönetim Kurulu’nun her çeyrekte yapacağı değerlendirmelere tabi olmak kaydıyla serbest bırakılacağı kaydedildi.

- Stand-by anlaşması nedir?

IMF'nin ihtiyaç duyan üyelerine finansal destek vermek amacıyla yaptığı anlaşmalar, stand-by anlaşması olarak adlandırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Uluslararası Para Fonu (IMF)

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