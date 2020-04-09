HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. IMF Başkanı Georgieva 'Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı diyaloğu sürdüreceğiz' dedi, TL değer kazandı

IMF Başkanı Georgieva 'Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı diyaloğu sürdüreceğiz' dedi, TL değer kazandı

09.04.2020 17:07 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı diyaloğu sürdüreceklerini söyledi. Kristalina Georgieva, Bloomberg TV'de katıldığı programda yaptığı bu açıklama Türkiye'de piyasaları olumlu etkiledi. Georgieva'nın açıklaması sonrası Dolar/TL kuru 6,62'ye geriledi.

IMF Başkanı Georgieva 'Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı diyaloğu sürdüreceğiz' dedi, TL değer kazandı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı diyaloğu sürdüreceklerini söyledi.

Kristalina Georgieva, Bloomberg TV'de katıldığı programda yaptığı bu açıklama Türkiye'de piyasaları olumlu etkiledi.

Georgieva'nın açıklaması sonrası Türk Lirası Amerikan Doları karşısında yüzde 2'den fazla değer kazandı.

Dolar/TL kuru 6,62'ye geriledi.

Türkiye, koronavirüsü salgını nedeniyle IMF'ye kredi başvurusunda bulunan 90'dan fazla ülke arasında yer almamıştı.

Bloomberg haber ajansı, Ankara'nın dolar likidite ihtiyacını karşılamak üzere geçen ay ABD Merkez Bankası'na (Fed) başvurduğunu ancak henüz olumlu yanıt gelmediğini yazmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyorABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

En Çok Okunan Haberler

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Yayına geldi! 'Hastaneden kaçtım!'

Yayına geldi! 'Hastaneden kaçtım!'

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Diğer Haberler
Son dakika: Koronavirüs kabusu! Can kaybı dünya genelinde 90 bini aştı

Can kaybı dünya genelinde 90 bini aştı

İngiltere'de Boris Johnson'dan 'acilen' koruyucu ekipman isteyen doktor hayatını kaybetti

Başbakan'dan 'acilen' koruyucu ekipman istemişti! Bugün acı haber geldi

İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan hastalar iyileşti

İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan hastalar iyileşti

Tepki çeken talimat: Yaşlıları yoğun bakıma almayın

Tepki çeken talimat: Yaşlıları yoğun bakıma almayın

Son dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 808’e yükseldi

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada

ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.