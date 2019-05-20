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IMF Başkanı Lagarde Gürcistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:03 | Son Güncelleme

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze: - "Gürcistan'ın çeşitli reformların uygulamasıyla elde ettiği başarısında IMF'nin katkısı çok büyük" - IMF Başkanı Christine Lagarde: - "Gürcistan'ın ekonomisinin büyüme rakamı daha yüksek olmalı. Bu yıl yüzde 4,6 büyüme kaydettik ancak gelecek yıl yüzde 5 olacak"

TİFLİS (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile bir araya geldi.

Bakhtadze ile Lagarde, Hükümet Binası'nda basına kapalı toplantıda baş başa görüştü. İkili görüşmelerin ardından ise Bakhtadze ve Lagarde ortak basın toplantısını düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Bakhtadze, ülkesi ile IMF arasında yıllardır etikili bir iş birliğinin olduğunu ifade ederek, Lagarde'in Tiflis'te bulunmasından ötürü büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gürcistan'da çeşitli alanlarda başarılı reformların uygulandığını, bunun ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağladığını dile getiren Bakhtadze, "Gürcistan'ın çeşitli reformların uygulamasıyla elde ettiği başarısında IMF'nin katkısı çok büyük" dedi.

Bakhtadze, ülke ekonomisinin en büyük sorunlarından birinin ithalat payının ihracattan daha yüksek olması olduğunu söyledi. IMF'nin sağladığı destek ve Gürcistan hükümetinin yürüttüğü doğru ekonomi politikasının neticesinde son yıllarda ihracatın arttığını kaydeden Bakhtadze, "Biz bunu yapabildik ve bu farkı iki kat düşürdük. Burada IMF büyük destek verdi." diye konuştu.

IMF'nin Gürcistan'da devam eden en önemli reformların gerçekleştirilmesine destek sağlamaya devam ettiğini dile getiren Mamuka Bakhtadze, gelecekte de bu iş birliğini etkili bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

Lagarde da IMF ile Gürcistan arasında olumlu iş birliğinin daha da gelişmeye devam ettiğini, Gürcistan'da süregelen reformların bitmesi için daha geniş bir finans desteğin verebilmesi yönünde çalışmayı sürdürdüklerini aktardı.

Lagarde, "Genişletilmiş bir finansman mekanizması çerçevesinde ülkenizde devam eden programları sonlandırmak için daha yapılacak çok şey var." dedi.

Avrupa standartlarına uygun bir seviyeye getirilmesi için Gürcistan ekonomisinin daha hızlı bir şekilde büyümesi gerektiğini vurgulayan Lagarde, "Gürcistan'ın ekonomisinin büyüme rakamı daha yüksek olmalı. Bu yıl yüzde 4,6 büyüme kaydettik ancak gelecek yıl yüzde 5 olacak. Avrupa standartlarına yaklaşmak ve halkın beklentilerini karşılanması için elbette ekonomik büyüme rakamı yüksek olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Lagarde, Gürcistan hükümetinin yolsuzlukla mücadelede etkili adımlar attığını vurgulayarak, ülkenin ekonomik istikrarı için başarılı projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Lagarde, ziyareti çerçevesinde Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile de görüştü.

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