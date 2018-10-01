IMF Başkanı Lagarde’dan “Ticaret Savaşı” Uyarısı

IMF Başkanı Christine Lagarde ticaret alanında ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve gümrük vergilerinin küresel büyüme üzerinde olumsuz etkisi yaratmaya başladığı uyarısında bulundu. Lagarde, ülkelere ticari anlaşmazlıkları çözmeleri ve küresel ticaret kurallarında reforma gitmeleri çağrısında bulundu.

IMF Başkanı Lagarde bu görüşü, gelecek hafta Endonezya’da yapılacak yıllık IMF ve Dünya Bankası toplantıları öncesinde dile getirdi. Büyümenin 2011’den bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu ancak bunda katkısı olan ülke sayısının azalmasıyla son dönemde durağan bir hale geldiği konusunda uyarıda bulundu.

Lagarde, “Temmuz ayında 2018 ve 2019 yılları için küresel ölçekte yüzde 3,9 oranında bir büyüme tahmininde bulunmuştuk. Güncellenen tahminimizden gelecek hafta göreceğiniz gibi, görünüm o zamandan bu yana daha kötü” diye konuştu.

IMF Başkanı Lagarde, “Burada önemli olan söylemin ticari bariyerlerle gerçeğe dönüşmesi. Bu da sadece ticarete zarar vermekle kalmıyor, belirsizlik artmaya devam ettikçe yatırım ve imalat sektörünü de olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.