HABER

IMF Başkanı Lagarde’dan “Ticaret Savaşı” Uyarısı

01.10.2018 20:08 | Son Güncelleme

Lagarde, Amerika büyürken, Euro bölgesinde ve Japonya’da yavaşlama işaretlerinin görüldüğünü vurguladı. Çin’in de büyüme oranlarına bakıldığında yavaşlama sinyalleri verdiğini ve bu trendin Amerika ile ticaret savaşıyla etkisini daha da arttıracağı uyarısında bulundu

IMF Başkanı Lagarde’dan “Ticaret Savaşı” Uyarısı

IMF Başkanı Christine Lagarde ticaret alanında ülkeler arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve gümrük vergilerinin küresel büyüme üzerinde olumsuz etkisi yaratmaya başladığı uyarısında bulundu. Lagarde, ülkelere ticari anlaşmazlıkları çözmeleri ve küresel ticaret kurallarında reforma gitmeleri çağrısında bulundu.

IMF Başkanı Lagarde bu görüşü, gelecek hafta Endonezya’da yapılacak yıllık IMF ve Dünya Bankası toplantıları öncesinde dile getirdi. Büyümenin 2011’den bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu ancak bunda katkısı olan ülke sayısının azalmasıyla son dönemde durağan bir hale geldiği konusunda uyarıda bulundu.

Lagarde, “Temmuz ayında 2018 ve 2019 yılları için küresel ölçekte yüzde 3,9 oranında bir büyüme tahmininde bulunmuştuk. Güncellenen tahminimizden gelecek hafta göreceğiniz gibi, görünüm o zamandan bu yana daha kötü” diye konuştu.

IMF Başkanı Lagarde, “Burada önemli olan söylemin ticari bariyerlerle gerçeğe dönüşmesi. Bu da sadece ticarete zarar vermekle kalmıyor, belirsizlik artmaya devam ettikçe yatırım ve imalat sektörünü de olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Lagarde, Amerika’da vergi kesintileri ve iyi mali koşullar sebebiyle büyüme görülürken, Euro bölgesinden ve Japonya’dan yavaşlama işaretlerinin alındığını vurguladı. Çin’in de büyüme oranlarına bakıldığında yavaşlama sinyalleri verdiğini ve bu trendin Amerika ile ticaret savaşıyla etkisini daha da arttıracağı uyarısında bulundu.

Lagarde, yüksek faiz oranları ve doların daha da güçlenmesiyle birlikte ticaret savaşının gelişmekte olan piyasaları etkilemeye başladığı uyarısını yaptı. IMF Başkanı, Çin hariç gelişmekte olan piyasaların 100 milyar dolara kadar bir borç portföyü ile karşı karşıya kalabileceğini öngören IMF raporuna atıfta bulundu. Raporda telaffuz edilen bu rakam, 10 yıl önce yaşanan küresel mali kriz sırasında görülen rakamlarla aynı düzeyde.

Lagarde, “Daha açık söylemek gerekirse, şimdilik piyasalarda kapsamı geniş bir salgın görmedik ama koşulların hızlı şekilde değişebileceğini de biliyoruz. Gelişmekte olan ve gelişen ekonomilerde şok etkisi yaratabilir” uyarısında bulundu.

IMF Başkanı Lagarde, Amerika ve Çin’in adını vermeden ülkelere ticari anlaşmazlıkları çözme ve tansiyonu düşürme çağrısında bulundu. Küresel ticaret sisteminde de daha “akıllı kurallar” inşa etmeleri gerektiği mesajını verdi.

PARTNERDünyadaki cennet gibi yerlerDünyadaki cennet gibi yerler
Aziz Kocaoğlu Yeniden Aday OlmayacakAziz Kocaoğlu Yeniden Aday Olmayacak
Kanada’dan Yeni NAFTA’ya Onay Kanada’dan Yeni NAFTA’ya Onay 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Zayn Malik'in masörle geçirdiği zevk gecesi başına bela oldu

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)

İlginizi Çekebilir

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Tehlikeli gerginlik! ABD savaş gemisini engellediler

Tehlikeli gerginlik! ABD savaş gemisini engellediler

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Önemli gelişme! O topraklar kaybedilebilir!

Önemli gelişme! O topraklar kaybedilebilir!

NASA, Adanalılara cevap verdi: Güneşe ateş etmek yetmez

NASA, Adanalılara cevap verdi: Güneşe ateş etmek yetmez

Bir anda bağırsaklarından kan gelmeye başladı!

Bir anda bağırsaklarından kan gelmeye başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.