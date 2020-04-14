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IMF: Dünya ekonomisi Büyük Buhran'dan beri görülen en sert daralmayı yaşayabilir

14.04.2020 20:33 | Son Güncelleme

IMF, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 küçüleceğini tahmin ediyor. Bu, 1930'lara damga vuran Büyük Buhran'dan beri yaşanan en sert daralma olabilir. IMF'nin bugün yayımlanan "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 5 küçüleceği tahmin edildi.

IMF: Dünya ekonomisi Büyük Buhran'dan beri görülen en sert daralmayı yaşayabilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3 küçüleceğini tahmin ediyor. Bu, 1930'lara damga vuran Büyük Buhran'dan beri yaşanan en sert daralma olabilir.

Daha önce kurumun beklentisi dünya ekonomisinin yüzde 3,3 büyümesiydi.

Dünya ekonomilerinin son yıllarda görülen en hızlı şekilde küçülmeye gittiğini belirten IMF koronavirüs salgının daha önce görülmemiş bir krize yol açtığını belirtti.

IMF'nin bugün yayımlanan "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, Türkiye ekonomisinin ise 2020 yılında yüzde 5 küçüleceği tahmin edildi.

Ocak ayında yayımlanan son rapordan bu yana dünyada 'dramatik' değişiklikler yaşandığını belirten kuruma göre koronavirüs salgını, hükümetlerin ve merkez bankalarının krize nasıl cevap verdiğini test edecek.

"Sonuçlar daha kötü olabilir"

IMF'nin Başekonomisti Gita Gopinath, krizin önümüzdeki iki yıl içinde küresel GSYH'dan 9 trilyon dolar götürebileceğini açıkladı.

Gopinath, Büyük Buhran'dan beri ilk defa hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde daralma görüleceğini aktardı.

IMF 2021'de ise Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümesini bekliyor.

Raporda Türkiye için yıllık ortalama enflasyon beklentisi 2020 ve 2021 yılı için yüzde 12 olarak açıklandı.

IMF Türkiye'de işsizliğin bu yıl yüzde 17,2, 2021'de yüzde 15,6 seviyesinde olmasını öngörüyor.

Kurum, küresel ekonominin ise 2021'de kısmi olarak toparlanarak yüzde 5,8 büyümesini beklediğini; ancak tahminlerine yönelik "aşırı belirsizlik" olduğunu ve sonuçların, salgının seyrine bağlı olarak daha kötü olabileceğini açıkladı.

"Kimse kaçamayacak"

Merkez Bankalarının son haftalarda krizle mücadele için likidite ve parasal teşvik adımları attığı belirtilirken bu adımların güven aşıladığı ve piyasalardaki şoku sınırlamaya katkı yaptığı dile getirildi.

Ülke ekonomilerinin birbirleriyle uyumlu attıkları adımların gelişen ülke ekonomilerine de alan açacağı belirtildi.

İngiltere, Almanya, Japonya ve ABD'nin krize verdiği ilk tepkinin olumlu olduğu belirtilen raporda yine de hiçbir ülkenin salgının yaratacağı olumsuz etkilerden kaçamayacağı aktarıldı.

Koronavirüs

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