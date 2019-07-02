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IMF Genel Sekreteri görevini askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 23:11 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde’nın görevini askıya aldığı öğrenildi.Avrupa Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilen Christine Lagarde geçici olarak IMF’nin genel sekreterliği görevini askıya aldığı öğrenildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde’nın görevini askıya aldığı öğrenildi.
Avrupa Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilen Christine Lagarde geçici olarak IMF’nin genel sekreterliği görevini askıya aldığı öğrenildi. Lagarde yaptığı açıklamada, "Avrupa Merkez Bankası başkanlığına aday gösterilmekten onur duyuyorum. Bunun ışığında IMF Yönetim Kurulu Etik Komitesi’ne danışarak, adaylık döneminde IMF Genel Müdürü olarak sorumluluklarımı geçici olarak bırakmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

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