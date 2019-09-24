HABER

IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: - "Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak gizli olan hiçbir şey yapmayıp, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde görüşme yapmışlar. Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu" - "HSK'nin yapısında değişikliğe gidilmediği sürece Türkiye'de yargının bağımsız olduğuna dair bir ifadede bulunmak mümkün değildir"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İYİ Partililer ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak gizli olan hiçbir şey yapmayıp, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde görüşme yapmışlar. Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu." dedi.

Türkkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve beraberindeki heyetle yargı alanında önemli düzenlemeler içeren teklifi görüşmek için bir araya geldiklerini ve karşılıklı istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Teklifle ilgili fikirleri alındığı için AK Parti Grubuna teşekkür eden Türkkan, bunun katılımcı demokrasi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yargı alanında düzenlemeler içeren teklifin birçok kanunda değişiklik öngördüğünü dile getiren Türkkan, öngörülen değişiklikleri anlattı.

Pasaport Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikte, "terör örgütleri üyeliği veya iltisakı" ifadesine yer verildiğini belirten Türkkan, şöyle devam etti:

"Burada kullanılan iltisak kelimesi ceza hukuku terminolojisi açısından tartışmalıdır ve muğlaklık yaratmaktadır. Hukukta iltisak diye bir kelime geçmiyor. İlk defa 15 Temmuz'dan sonra bu kelime icat edildi. Yeni yapılan kanunlarda da hukukta yer almayan bu ifadeye gönderme yapılarak yeni düzenlemeler getirilmektedir.

Yine aynı değişiklik ile terör örgütü üyeliği veya iltisakı bulunanların soruşturma ve kovuşturma evreleri neticesinde lehine hüküm verilmesi halinde pasaportlarının iadesi için İçişleri Bakanlığınca araştırma yapılması gerekliliği öngörülmüştür. Hukuken suçsuzluğu kesinleşmiş kişiler nezdinde İçişleri Bakanlığınca böyle bir araştırma yapılması hukuka olan güveni sarsacaktır."

Lütfü Türkkan, teklifte en az 15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport verilmesinin de öngörüldüğünü ifade ederek, "Bunu, teklife hukukçular tarafından gösterilecek tepkiyi baskılamak amacıyla konulmuş madde olarak değerlendiriyorum." dedi.

Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle hukuk mesleklerine giriş sınavının öngörüldüğünü belirten Türkkan, "Bu sınavı kazanamayan hukuk fakültesi mezunları açısından da bir düzenleme öngörülmesi düşünülüyor mu? Biz kendilerine bunu tebliğ ettik. İleriki aşamada bunların hakim yardımcısı, icra müdürü hatta katip gibi görevlerle görevlendirileceğini ifade ettiler." diye konuştu.

- "Asıl sorun HSK yapısındadır"

Teklifte, Hakim ve Savcılar Kanunu'nda da değişiklikler öngörüldüğünü ifade eden Türkkan, "HSK Kanunu'nda yapılacak değişiklik ile mülakat heyeti 5 üyeden 7 üyeye çıkartılmıştır.
Daha geniş bir temsiliyet hedeflendiği ifade edilse de asıl sorun Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapısındadır. Adalet reformu dedikleri reformun tamamını değiştirseler, HSK'nin yapısında değişikliğe gidilmediği sürece Türkiye'de yargının bağımsız olduğuna dair bir ifadede bulunmak mümkün değildir." dedi.

Türkkan, Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikte "haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz" ifadesinin yer aldığını ancak bu ifadenin hali hazırda Türk Ceza Kanunu'nun 301 ve 218. maddeleri kapsamında zaten bulunduğunu anlattı.

Türkkan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- IMF görüşmesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İYİ Partililer ile görüşmesine ilişkin soru üzerine Türkkan, IMF direktörlerinin Türkiye'ye rapor hazırlamak için geldiklerini ve bu raporu IMF'ye üye olan bütün ülkelerle paylaştıklarını anımsattı. Türkkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada hükümet, siyasi partiler, eski ve yeni bürokratlar, STK'lerle de görüşmeler yapıyorlar. Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak'ta gizli olan hiçbir şey yapmayıp, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde bir görüşme yapmışlar. Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu görüşmeden neden rahatsız oldu? Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak, IMF'den borç alıp hükümete vermeyecekler. IMF de Durmuş Yılmaz'a borç verip 'al bunu hükümete ver' demeyecek. Eğer bir borç alma meselesi, IMF ile bir standby anlaşması yapma iradesi varsa bu hükümete ait bir iradedir. Türkiye bürosu şefinin de bu görüşmeden önceden haberi olduğunu biliyorum çünkü, organize eden IMF Türkiye Bürosu. Yılmaz ve Öztrak'ın görüşmelerinin bu kadar dillendirilmesini, IMF ile kapalı kapılar ardında yapılan esas anlaşmayı gölgelemek amacıyla yapılan bir feveran olarak değerlendiriyorum."

Lütfü Türkkan, yapılan görüşmeden partinin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısının da bilgisi olduğunu kaydetti.

GÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntülediGÖKTÜRK uydusu kutsal toprakları görüntüledi
Japon heyetten AK Parti'ye ziyaretJapon heyetten AK Parti'ye ziyaret
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin’le görüştüTBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin’le görüştü
Anahtar Kelimeler:
görüşme IMF Lütfü Türkkan yargı düzenlemesi

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan partideki ayrılıklar ile ilgili açıklama

Ayrılıklar sonrası AK Parti'den açıklama

Egemen Bağış'tan 'büyükelçilik' eleştirilerine yanıt

Egemen Bağış'tan 'büyükelçilik' eleştirilerine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Sergisi’nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Ara Güler Sergisi’ni açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.