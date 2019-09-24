IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin CHP ve İYİ Partililer ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak gizli olan hiçbir şey yapmayıp, rezervasyonu yapılan dışarıda bir otelde görüşme yapmışlar. Bu görüşmeler daha önce de yapılıyordu." dedi.

Türkkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve beraberindeki heyetle yargı alanında önemli düzenlemeler içeren teklifi görüşmek için bir araya geldiklerini ve karşılıklı istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Teklifle ilgili fikirleri alındığı için AK Parti Grubuna teşekkür eden Türkkan, bunun katılımcı demokrasi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Yargı alanında düzenlemeler içeren teklifin birçok kanunda değişiklik öngördüğünü dile getiren Türkkan, öngörülen değişiklikleri anlattı.

Pasaport Kanunu'nda yapılması öngörülen değişiklikte, "terör örgütleri üyeliği veya iltisakı" ifadesine yer verildiğini belirten Türkkan, şöyle devam etti:

"Burada kullanılan iltisak kelimesi ceza hukuku terminolojisi açısından tartışmalıdır ve muğlaklık yaratmaktadır. Hukukta iltisak diye bir kelime geçmiyor. İlk defa 15 Temmuz'dan sonra bu kelime icat edildi. Yeni yapılan kanunlarda da hukukta yer almayan bu ifadeye gönderme yapılarak yeni düzenlemeler getirilmektedir.