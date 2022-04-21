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IMF İcra Direktörleri Kurulu Bildirisine Rusya Engeli

21.04.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Ukrayna savaşını kınamak için sert bir söylem kullanılmasına Rusya karşı çıktığı için, IMF'nin bu haftaki toplantısında resmi bir bildiri yayınlayamadı

IMF İcra Direktörleri Kurulu Bildirisine Rusya Engeli

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Ukrayna savaşını kınamak için sert bir söylem kullanılmasına Rusya karşı çıktığı için, IMF'nin bu haftaki toplantısında resmi bir bildiri yayınlayamadı.

Kurula bu yıl başkanlık eden İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, IMF ve Dünya Bankası'nın Washington'daki yıllık bahar oturumları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, resmi bildiri üzerinde uzlaşmaya varmayı imkansız hale getirdi. Bildiri üzerinde oybirliği sağlayamadık" dedi.

Calvino, resmi bildiri yerine İcra Direktörleri Kurulu'nun toplantısını özetleyen bir açıklama okudu. G-20 ülkelerinin maliye yetkililerinin dünkü toplantısı da Rusya'yla anlaşmazlık nedeniyle resmi bildiri yayınlanamamasıyla sonuçlanmıştı.

24 üyeli Uluslararası Para ve Maliye Komisyonu (IMFC) yılda iki kez, IMF ve Dünya Bankası'nın ilkbahar ve sonbaharda düzenlediği toplantılarda biraraya geliyor ve IMF Guvernörler Kurulu'na tavsiyelerde bulunuyor. IMFC resmi karar alma yetkisine sahip olmasa da düzenli yayınladığı resmi bildiriler, IMF'nin çalışmalarına stratejik yön vermede katkıda bulunuyor.

Bu yılki toplantılara Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve bu işgalin küresel ekonomi üzerindeki derin etkileri damgasını vurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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