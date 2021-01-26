IMF Küresel Ekonomik Büyüme Tahminini Yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021 yılında küresel ekonomik büyüme öngörüsünün ibresini olumlu yöne çevirdi. IMF, 2020'de Corona virüsü pandemisi nedeniyle darbe alan küresel ekonominin 2021'deki büyüme oranı tahminini yaklaşık bir puan yükseltti. IMF, çok sayıda Corona virüsü aşısının acil kullanım onayı almasının ve Aralık ayında bazı ülkelerin kitlesel aşılama çalışmalarına başlamasının, üresel çapta 2 milyon 100 binden fazla insanın ölümüne yol açan pandeminin sona erdirilmesi umudunu güçlendirdiğini kaydetti. Ancak Uluslararası Para Fonu, dünya ekonomisinin 2021'de de "olağanüstü belirsizlikle" karşı karşıya olduğuna dikkat çekti; yeni vaka dalgalarının ve mutasyona uğrayan virüsün ortaya çıkan yeni türlerinin birer tehdit unsuru olmayı sürdürdüğü uyarısında bulundu. IMF'ye göre küresel ekonomik faaliyetler, Corona pandemisi öncesi öngörülerin çok altında seyretmeye devam edecek. Türk ekonomisinin 2021'deki tahmini büyüme oranı yüzde 6 IMF, Türk ekonomisinin, 2020'nin üçüncü çeyreğinde kaydedilen şaşırtıcı ölçüde güçlü büyümeye bağlı olarak 2020'de yüzde 1,2 oranında büyüdüğünün tahmin edildiğini kaydetti. Bu oran, daha önce Türk ekonomisinin yüzde 5 oranında daralacağı yönündeki tahminin çok üzerinde.

Türk ekonomisi, 2020'nin ikinci çeyreğinde Corona virüsü pandemisi nedeniyle yaklaşık yüzde 10 oranında daralmıştı. Ancak ekonomi, devletin verdiği kredi desteklerine bağlı olarak 2020'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 oranında büyümüş, bu da Türk ekonomisinin 2020 yılını olumlu bir görünümle sonlandırmasına imkan sağlamıştı. Türk ekonomisinin 2021 yılında kaydedeceği büyümeyi Ekim ayı tahmininde yüzde 5 olarak öngören IMF, bu öngörüsünü güncelledi ve tahminini yüzde 6'ya çekti. IMF tahminine göre Türkiye’de gayrisafi milli hasıla 2022 yılındaysa yüzde 3,5 oranında büyüyecek. Bu oran, daha önceki tahminde yüzde 4 olarak kaydedilmişti. Küresel ekonomi 2021'de yüzde 5,5 büyüyebilir Yaklaşık 90 milyon insanın 2020-2021 yıllarında aşırı yoksulluk sınırının altına düşeceği öngörüsünde bulunan IMF, Corona pandemisinin son 20 yılda yoksulluğu azaltmak için kaydedilen ilerlemeleri geri çevirdiğini bildirdi. ABD dahil birçok ülkede çok sayıda insan işsiz kalmaya ya da sahip olduğu niteliklerin altında işlerde çalışmaya devam ediyor.

IMF, yayınladığı son Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, 2020 yılında küresel ekonominin yüzde 3,5 oranında daraldığı tahmininde bulunuyor. 2020 Ekim ayı tahmininde ise bu oran yüzde 4,4 olarak belirtilmişti. IMF'nin küresel ekonomik daralma oranında ayarlama yaparak 0,9 puanlık bir iyileşme öngörüsünde bulunması, 2020'nin ikinci yarısındaki ekonomik toparlanma ivmesinin beklenenden daha güçlü olduğuna işaret ediyor. IMF, 2021 yılındaysa küresel ekonomik büyümenin yüzde 5,5 oranında gerçekleşeceğini tahmin ediyor. Bu oran, Ekim ayındaki tahminin 0,3 puan üzerinde. Bu iyileşme, ABD, Japonya ve büyük ekonomilere sahip diğer birkaç ülkedeki Corona virüsü aşılama çalışmalarının yılın ilerleyen aylarında hızlanması beklentisine dayanıyor. ABD ekonomisi 2021'de yüzde 5,1'lik büyüme kaydedebilir IMF raporuna göre dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ekonomisi, 2021 yılında yüzde 5,1 oranında büyüyebilir. Ekonominin 2020'nin ikinci yarısında kazandığı güçlü ivmenin 2021'de de devam edeceği öngörüsü ve Aralık ayında onaylanan 900 milyar dolarlık ilave mali yardımların sağlayacağı etki, IMF'nin Amerikan ekonomisinin büyüme oranı tahminini iki puan arttırmasına neden oldu.