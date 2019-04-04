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IMF Küresel Finansal İstikrar Raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:59 | Son Güncelleme

IMF, Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun Nisan 2019 sayısına ilişkin analitik bölümleri yayımladı - Rapordan: - "Son yıllarda birçok ülkede konut fiyatlarındaki hızlı artış, fiyatlarda düşüş olasılığı ve bunun olası sonuçları hakkında bazı endişelere yol açmıştır" - "Konut fiyatlarında yüksek düşüş, 2008'in küresel mali krizinde ve diğer zamanlarda görüldüğü gibi makroekonomik performansı ve finansal istikrarı olumsuz etkileyebilmektedir"

BERLİN (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), birçok ülkede hızlı biçimde yükselen konut fiyatlarında olası bir sert düşüşün 2008 küresel finansal krizinde görüldüğü gibi makroekonomik performansı ve finansal istikrarı olumsuz etkileyeceğini duyurdu.

IMF, yılda iki kez hazırlanan Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun Nisan 2019 sayısına ilişkin analitik bölümlerini bugün yayımladı.

"Konut Fiyatlarında Aşağı Yönlü Riskler" başlığıyla yayınlanan ilk raporda, konutta aşırı değerleme, düşük faiz oranları ve rahat borçlanma konusundaki endişelerin finansal istikrarı etkileyeceğine değinildi. Raporda, “Risk altındaki konut fiyatlarının ölçülmesi, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesine yönelik aşağı yönlü risklerin tahmin edilmesine yardımcı olmaktadır.” değerlendirmesine yer verildi.

Çin ve ABD‘de son derece düşük faiz oranlarından ve kolay elde edilen kredilerden sonra konut fiyatlarındaki çökme riskinde belirgin bir artış olduğunun gözlendiği kaydedilen raporda, konut fiyatlarındaki olası bir yüksek düşüşün, 2008'in küresel mali krizinde ve diğer zamanlarda görüldüğü gibi makroekonomik performansı ve finansal istikrarı olumsuz etkileyebildiği vurgulandı.

Raporda, “Son yıllarda birçok ülkede konut fiyatlarındaki hızlı artış, fiyatlarda düşüş olasılığı ve bunun olası sonuçları hakkında bazı endişelere yol açmıştır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF raporunda, tahminlere göre, konut fiyatlarındaki aşağı yönlü risklerin küresel finansal krizden bu yana dönüşüm yaşadığını ve 2007 sonunda yüksek risk altında olan birçok ülkenin bugün daha düşük risklerle karşı karşıya olduğunu gösterdiğine vurgu yapıldı.

“Ancak birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde konut fiyatları risk altında bulunmaktadır” ifadesi kullanılan raporda, konut fiyat seviyelerinin parasal ve makro ihtiyati politikalar için doğrudan bir hedef olarak düşünülmemesi gerektiği ifade edildi.

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IMF konut fiyatları Küresel Finansal İstikrar Raporu

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